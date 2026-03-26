뚜레쥬르, 'SLOW TLJ' 신제품 4종 출시…건강빵 라인업 확장

케이크·식사빵까지 카테고리 확장…일상 속 '헬시플레저' 공략

저당 설계·식이섬유 강화…맛과 건강 모두 잡는 전략 본격화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 'SLOW TLJ' 신제품 4종을 출시하며 건강빵 라인업을 강화한다고 26일 전했다. 케이크와 간식빵, 식사빵 등으로 카테고리를 확장해 일상 속에서 부담 없이 즐길 수 있는 '맛있는 건강빵' 전략을 본격화한다.

이번 신제품의 핵심은 저당 설계와 풍미를 동시에 잡은 점이다. '라이트하게 즐기는 다크 초코 케이크'는 당 부담을 낮추면서도 초콜릿의 깊고 진한 맛을 유지한 제품으로, 헬시플레저를 추구하는 소비자층을 겨냥했다. 건강을 고려하면서도 디저트를 포기하지 않으려는 수요를 반영한 것이 특징이다.

CJ푸드빌 뚜레쥬르, 맛있는 건강빵 'SLOW TLJ' 4종 출시. [사진=CJ푸드빌 제공]

뚜레쥬르 대표 제품인 단팥빵도 건강 콘셉트로 재해석했다. '쫀득 쑥 단팥빵'은 계란, 우유, 버터를 사용하지 않고 무설탕 팥 앙금과 견과류를 더해 건강과 맛의 균형을 맞췄다. 쑥의 풍미와 쫀득한 식감을 강조해 부담 없이 즐길 수 있는 저당 간식빵으로 구성했다.

식사 대용으로 즐길 수 있는 제품군도 강화했다. '후르츠 호밀 사워도우'는 발아 호밀을 활용해 식이섬유와 고소한 풍미를 높였으며, 건과일과 견과류를 더해 은은한 단맛을 살렸다. '올리브 치즈 롱파뉴'는 올리브와 치즈, 호두와 크랜베리를 조합해 짭조름하면서도 고소한 맛을 구현했다.

뚜레쥬르는 이번 신제품을 통해 건강과 맛을 동시에 만족시키는 제품을 일상 식문화로 확장한다는 계획이다. CJ푸드빌 관계자는 "'SLOW TLJ'를 통해 건강빵을 더욱 친근하게 즐길 수 있도록 지속적으로 제품을 선보이며 소비자 경험을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com