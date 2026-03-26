이정수 충북도의원 예비후보 "제천 발전 이끌겠다"

제천시청서 출마 선언… "생활 밀착형 정책으로 지역 변화"





[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 충북도의원 제천시 제1선거구에 출마하는 이정수 예비후보(국민의힘)는 26일 제천시청에서 출마 기자회견을 열고 "13년간 국회 보좌 경험을 살려 제천의 예산 확보와 발전을 이끌겠다"고 밝혔다.

이 예비후보는 송광호 전 의원과 엄태영 의원을 비서·비서관·선임비서관으로 보좌한 경력을 강조하며 "국회에서 예산이 어떻게 만들어지고 확보되는지를 배웠다. 제천 예산과 지도를 바꾸는 실무형 엔진이 되겠다"고 말했다.

26일 제천시청에서 이정수 충북도의원 예비후보가 출마 기자회견을 하고 있다.[사진=조영석 기자] 2026.03.26 choys2299@newspim.com

그는 시민 삶의 질 향상을 위한 '12대 핵심 공약'을 제시했다.

주요 내용은 ▲교통안전 신호체계 개선▲농어촌 기본소득 '제천형' 추진 ▲대학 진학 장학금 1000만 원 지급 ▲청년창업자금 확대 ▲ CCTV 설치 확대 ▲충북기업진흥원 분원 유치 ▲ 스마트팜 확대 ▲ 도시가스 공급 강화 등이다.

이 예비후보는 "어르신 활동비를 제천화폐로 지급해 지역 상권을 살리고, 충북도 산하기관 확대를 통해 일자리를 늘리겠다"며 "준비된 실무 전문가로 제천의 변화를 만들겠다"고 밝혔다.

한편 제천시 제1선거구에는 이 예비후보를 비롯해 같은당 김꽃임 도의원, 더불어민주당 김홍철·양순경 전 시의원이 출마를 선언해 경합을 벌이고 있다.

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