뉴욕증시, '미-이란 휴전' 희망에 이틀째 상승… 유가·금리 하락

휴전안 수용 불확실성에도 주식 매수세

스페이스X IPO 앞두고 우주 관련주 강세



[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 25일(현지시간) 이틀째 일제히 상승 마감했다. 미국이 파키스탄을 통해 이란 측에 15개 항으로 구성된 휴전안을 전달했다는 소식이 전해지면서 유가가 하락하고 주식시장에도 저가 매수세가 유입됐다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 305.43포인트(0.66%) 오른 4만6429.49에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 35.53포인트(0.54%) 상승한 6591.90, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 167.93포인트(0.77%) 전진한 2만1929.83에 마감했다.

도널드 트럼프 미국 행정부는 파키스탄을 통해 ▲핵연료 저장고 제거 및 농축 중단 ▲핵시설 해체 ▲탄도미사일 프로그램 억제 ▲역내 대리 세력에 대한 자금 지원 중단 등 15개 조건이 담긴 휴전안을 이란 측에 전달했다. 로이터 통신은 이란 고위 관료를 인용해 이란 지도부가 이 같은 제안을 수령했으며, 초기 반응은 긍정적이지 않지만 현재 검토 중이라고 보도했다.

반면 파르스 통신과 프레스TV 등 이란 국영 매체들은 이란이 휴전안을 사실상 거부했다고 전하며 온도 차를 보였다. 보도에 따르면 이란은 호르무즈 해협에 대한 주권 인정과 전쟁 피해 배상금 등을 역조건으로 내걸고 있다. 그럼에도 투자자들은 양측이 협상 테이블에 앉을 가능성에 더 무게를 두는 모습이다.

이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 배럴당 2.03달러(2.2%) 내린 90.32달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 5월물은 2.27달러(2.2%) 하락한 102.22달러를 기록하며 하락세를 보였다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.26 mj72284@newspim.com

유가 하락으로 인플레이션 우려가 다소 완화되면서 미 국채 수익률도 일제히 내렸다. 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 6.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.324%를 나타냈으며, 2년물 금리는 5.3bp 밀린 3.883%를 기록했다. 30년물 역시 4.898%로 하향 안정됐다.

세테라 인베스트먼트 매니지먼트의 진 골드만 최고투자책임자(CIO)는 "미국의 제안과 이란의 역제안이 오가는 것 자체가 추가 협상의 장을 마련하고 있다는 낙관론을 키우고 있다"면서도 "전쟁 종식 시점이 명확해질 때까지 시장 변동성은 높은 수준을 유지할 것"이라고 내다봤다.

다만 이날 발표된 2월 수입물가 지표는 가파른 오름세를 보이며 시장에 찬물을 끼얹었다. 2월 수입물가지수는 전월 대비 1.3% 상승해 전문가 예상치(0.5%)를 크게 웃돌았다. 이는 2022년 3월 이후 최대 상승폭이다.

레이먼드 제임스의 에우헤니오 알레만 수석 이코노미스트는 "연료뿐만 아니라 비연료 수입 물가까지 동반 상승했다는 점에 주목해야 한다"며 "이는 정책 당국에 보내는 강력한 경고 신호이며, 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 기조가 예상보다 길어질 수 있음을 시사한다"고 분석했다.

개별 종목에서는 스페이스X의 기업공개(IPO) 임박 소식에 우주 항공 섹터가 급등했다. AST 스페이스모바일과 로켓랩은 각각 10.44%, 10.31% 올랐으며 파이어플라이 에어로스페이스도 16.01%의 랠리를 펼쳤다.

메타 플랫폼스는 수백 명 규모의 추가 감원 소식에 비용 절감 기대감이 반영되며 0.33% 상승했다. 핀둬둬(PDD) 홀딩스는 강력한 분기 실적을 바탕으로 4.61% 올랐으며, 암(Arm) 홀딩스는 2031년까지 150억 달러의 매출 창출이 기대되는 첫 '인하우스(In-house) 칩' 공개 소식에 16.38% 급등했다.

반면 최근 실적 호재에도 불구하고 마이크론 테크놀로지는 3.40% 하락해 5거래일 연속 내림세를 이어갔으며, 제트블루는 타 항공사와의 합병 검토 소식에 13.37% 상승했다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 5.49% 하락한 25.47을 기록하며 불안 섞인 기대감을 반영했다.

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