전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.26 (목)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

뉴욕증시, '미-이란 휴전' 희망에 이틀째 상승… 유가·금리 하락

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

휴전안 수용 불확실성에도 주식 매수세
스페이스X IPO 앞두고 우주 관련주 강세

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 25일(현지시간) 이틀째 일제히 상승 마감했다. 미국이 파키스탄을 통해 이란 측에 15개 항으로 구성된 휴전안을 전달했다는 소식이 전해지면서 유가가 하락하고 주식시장에도 저가 매수세가 유입됐다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 305.43포인트(0.66%) 오른 4만6429.49에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 35.53포인트(0.54%) 상승한 6591.90, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 167.93포인트(0.77%) 전진한 2만1929.83에 마감했다.

도널드 트럼프 미국 행정부는 파키스탄을 통해 ▲핵연료 저장고 제거 및 농축 중단 ▲핵시설 해체 ▲탄도미사일 프로그램 억제 ▲역내 대리 세력에 대한 자금 지원 중단 등 15개 조건이 담긴 휴전안을 이란 측에 전달했다. 로이터 통신은 이란 고위 관료를 인용해 이란 지도부가 이 같은 제안을 수령했으며, 초기 반응은 긍정적이지 않지만 현재 검토 중이라고 보도했다.

반면 파르스 통신과 프레스TV 등 이란 국영 매체들은 이란이 휴전안을 사실상 거부했다고 전하며 온도 차를 보였다. 보도에 따르면 이란은 호르무즈 해협에 대한 주권 인정과 전쟁 피해 배상금 등을 역조건으로 내걸고 있다. 그럼에도 투자자들은 양측이 협상 테이블에 앉을 가능성에 더 무게를 두는 모습이다.

이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 배럴당 2.03달러(2.2%) 내린 90.32달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 5월물은 2.27달러(2.2%) 하락한 102.22달러를 기록하며 하락세를 보였다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.26 mj72284@newspim.com

유가 하락으로 인플레이션 우려가 다소 완화되면서 미 국채 수익률도 일제히 내렸다. 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 6.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.324%를 나타냈으며, 2년물 금리는 5.3bp 밀린 3.883%를 기록했다. 30년물 역시 4.898%로 하향 안정됐다.

세테라 인베스트먼트 매니지먼트의 진 골드만 최고투자책임자(CIO)는 "미국의 제안과 이란의 역제안이 오가는 것 자체가 추가 협상의 장을 마련하고 있다는 낙관론을 키우고 있다"면서도 "전쟁 종식 시점이 명확해질 때까지 시장 변동성은 높은 수준을 유지할 것"이라고 내다봤다.

다만 이날 발표된 2월 수입물가 지표는 가파른 오름세를 보이며 시장에 찬물을 끼얹었다. 2월 수입물가지수는 전월 대비 1.3% 상승해 전문가 예상치(0.5%)를 크게 웃돌았다. 이는 2022년 3월 이후 최대 상승폭이다.

레이먼드 제임스의 에우헤니오 알레만 수석 이코노미스트는 "연료뿐만 아니라 비연료 수입 물가까지 동반 상승했다는 점에 주목해야 한다"며 "이는 정책 당국에 보내는 강력한 경고 신호이며, 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 기조가 예상보다 길어질 수 있음을 시사한다"고 분석했다.

개별 종목에서는 스페이스X의 기업공개(IPO) 임박 소식에 우주 항공 섹터가 급등했다. AST 스페이스모바일과 로켓랩은 각각 10.44%, 10.31% 올랐으며 파이어플라이 에어로스페이스도 16.01%의 랠리를 펼쳤다.

메타 플랫폼스는 수백 명 규모의 추가 감원 소식에 비용 절감 기대감이 반영되며 0.33% 상승했다. 핀둬둬(PDD) 홀딩스는 강력한 분기 실적을 바탕으로 4.61% 올랐으며, 암(Arm) 홀딩스는 2031년까지 150억 달러의 매출 창출이 기대되는 첫 '인하우스(In-house) 칩' 공개 소식에 16.38% 급등했다.

반면 최근 실적 호재에도 불구하고 마이크론 테크놀로지는 3.40% 하락해 5거래일 연속 내림세를 이어갔으며, 제트블루는 타 항공사와의 합병 검토 소식에 13.37% 상승했다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 5.49% 하락한 25.47을 기록하며 불안 섞인 기대감을 반영했다.

mj72284@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
사진
뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동