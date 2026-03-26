[재산공개] 안규백 국방장관 74억 '재산 1위'… 예금만 48억, 군 수뇌부와 격차 뚜렷

예금 48억·증권 13억…자산 구조에서 가장 큰 비중은 '예금'

차준선 사령관, 38억 군내 1위…합참의장 26억 격차 뚜렷

병무청장 다주택·전쟁기념사업회장 45억…외청도 고액 자산

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관이 74억원이 넘는 재산을 신고하며 국방 분야 고위공직자 가운데 가장 많은 재산을 보유한 것으로 나타났다. 예금 비중이 절대적인 구조와 함께 군 수뇌부 간 재산 격차도 뚜렷하게 드러났다.

인사혁신처 정부공직자윤리위원회가 26일 공개한 '2026년 공직자 정기 재산변동 사항'에 따르면, 안 장관은 총 74억391만2000원을 신고했다. 배우자 명의의 서울 동대문구 아파트 가액 상승 등으로 종전 대비 5억3505만원 증가했다.

안규백 국방부장관이 지난달 15일 육군 25사단 GOP 부대를 방문해 군사대비태세를 점검하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.03.26 gomsi@newspim.com

자산 구성에서 가장 큰 비중은 예금이다. 안 장관 본인 26억1240만원, 배우자 20억1946만원을 포함해 세 아들까지 합산한 예금은 48억1392만원에 달한다. 증권 자산은 미국·브라질 국채와 배우자 보유 네이버·현대차·LG에너지솔루션 주식 등을 포함해 13억6339만원이다. 여기에 정치자금 4억3813만원도 신고됐다.

군 수뇌부에서는 차준선 공군작전사령관이 38억3786만원으로 가장 많았다. 임야·답 등 부동산이 19억8571만원, 본인·배우자·양친 예금이 15억5498만원이다. 진영승 합참의장은 경남 사천 단독주택과 안양 아파트 등을 포함해 26억3002만원을 신고했으며, 배우자 주식(네이처셀 등) 증가 영향으로 3억1887만원 늘었다.

각군 참모총장 재산은 비교적 낮은 수준이다. 김규하 육군참모총장은 9억3002만원(일산 오피스텔 6억5000만원 포함), 손석락 공군참모총장은 12억6512만원(예금 7억4927만원), 김경률 해군참모총장은 13억9727만원(동작구 아파트 등)을 신고했다.

이두희 국방부 차관은 군 수뇌부에서 가장 낮은 8억4181만원으로 집계됐다. 은평구 아파트와 경북 경산 단독주택 등 부동산이 7억4853만원으로 대부분을 차지한다.

진영승 합참의장이 1월 1일 새해를 맞아 해외파병부대 장병들과 화상통화를 하고 있다. [사진=합동참모본부 제공] 2026.03.26 gomsi@newspim.com

외청과 산하기관도 자산 규모가 적지 않았다. 홍소영 병무청장은 16억6493만원을 신고했으며, 세종·대전 일대 아파트 3채와 오피스텔·상가 등을 포함해 사실상 다주택 구조를 보였다. 둔산동 아파트 4억2000만원, 세종 아파트 2채 2억6500만원, 상가 3억4200만원 등이다.

백승주 전쟁기념사업회장은 45억8310만원으로, 장남 주식 증가와 용산 아파트 가액 상승 영향으로 3억6942만원 늘었다. 직전 신고에서도 국방 분야 최고 수준이었으나, 이번에는 안 장관에게 1위 자리를 내줬다.

이번 재산 공개에서는 장관급과 군 지휘부 간 자산 규모 차이, 예금 중심 자산 구조, 배우자·가족 명의 자산 비중 확대 등이 동시에 확인됐다는 평가가 나온다. 특히 상장주식과 해외채권 투자 비중이 늘어난 점은 고위공직자 자산 포트폴리오 변화 흐름을 반영하고 있다는 분석이 나온다.

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