안규백 장관, B-1 문서고 현장 점검… "연습 강도가 곧 전투력"

한미 '자유의 방패 2026' 2부 연습…FS 연습장 전격 점검

중동 긴장·북핵·미사일 위협 속 FOC 검증·연합작전 능력 집중

"7~8부 능선 도달…야외기동훈련까지 연합방위태세·자주국방 병행"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관이 18일 서울 국방부 청사 내 B-1 문서고에 설치된 '자유의 방패(FS) 2026' 2부 연습 현장을 찾아 "연습과 훈련의 강도가 곧 전투력"이라며 연합방위태세 강화를 주문했다.

규백 국방부장관이 18일 오전 B-1 문서고를 방문해 2026년 자유의 방패(FS) 연습 현장을 점검하며 임무완수에 여념이 없는 장병들을 격려하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.03.18 gomsi@newspim.com

안 장관의 이번 현장 점검은 지난주 국방지휘본부와 연합공군구성군사령부 점검에 이어 두번째 FS 연습장 점검이다. 그는 전투통제실에서 연습 진행 상황을 보고받은 뒤, "최근 중동 전역에서 군사적 충돌이 확대되는 등 국제 안보 환경이 갈수록 불확실해지고 있다"고 언급하며 "실전적 연습을 통한 대비태세를 확립하라"고 강조했다.

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안 장관은 "연습과 훈련의 강도가 곧 전투력임을 명심하고, 군인의 숙명이자 생명선인 강도 높은 연습과 실전적인 훈련을 통해 굳건한 연합방위태세를 유지해 달라"고 지시했다. 또 "전쟁은 국민의 생사와 국가의 존망이 달린 중대사"라며 "지금 이 자리에 있는 여러분이 우리 국민과 대한민국의 미래를 지킨다는 자긍심과 사명감을 갖고 맡은 바 임무에 매진해 달라"고 당부했다.

18일 오전, 2026년 자유의 방패(FS) 연습 현장을 점검하기 위해 문서고를 찾은 안규백 국방부장관(왼쪽)과 진영승 합참의장(오른쪽). [사진=국방부 제공] 2026.03.18 gomsi@newspim.com

국방부에 따르면, 이번 FS 연습은 미래연합사 완전운용능력(FOC) 검증과 북한의 핵·미사일 위협, 최근 전쟁 양상의 변화에 대응하기 위한 연합작전 수행능력 향상에 중점을 두고 진행되고 있다. 한미 군은 이번 연습을 통해 "굳건한 동맹을 재확인하고 어떠한 위협에도 즉각 대응할 수 있는 연합방위태세를 더욱 공고히 해 나가고 있다"는 점을 강조했다.

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안 장관은 합동작전센터로 이동해 "이번 FS 연습도 이미 7~8부 능선에 도달했다"며 장병들의 노고를 치하했다. 그는 "연습은 이번 주로 종료되지만, 27일까지 이어지는 야외기동훈련도 안전하고 성과있게 시행될 수 있도록 끝까지 만전을 기해 달라"고 주문하고, "확고한 한미동맹을 기반으로 한 연합방위태세를 강화하는 가운데 자주국방을 위한 노력도 소홀히 해서는 안 된다"고 강조했다.

gomsi@newspim.com