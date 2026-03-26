[재산공개] 김정관 산업부 장관 78억 신고…12억 늘어

2026년 공직자 정기 재산변동사항

아파트 1채…예금 33억·주식 16억

예금 8억·주식 4억 늘어…평가액↑

문신학 차관 21.6억 신고…2.5억↑

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 김정관 산업통상부 장관 78억원 규모의 재산을 신고했다. 기존에 신고한 재산보다 12억원 늘어난 규모다.

26일 정부공직자윤리위원회가 공개한 '2026년 공직자 정기 재산변동사항'에 따르면, 김정관 장관은 총 78억 1021만원의 재산을 신고했다.

부동산은 서울시 송파구의 아파트 1채(29억원)로서 변동이 없었다. 대신 금융자산이 크게 늘었다.

예금이 24억 6212만원에서 32억 7341만원으로 8억 1129만원 늘었다. 증권(주식) 자산이 11억 6852만원에서 15억 9643억원으로 4억2791만원 증가했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 12일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언하고 있다. 2026.03.12 gdlee@newspim.com

문신학 산업부 차관은 21억 5596만원의 재산을 신고했다. 기존 신고액 대비 2억 4844만원 늘었다.

부동산은 서울 강남구에 아파트 1채(16억 6100만원)를 보유하고 있으며, 예금(4억 3761만원)과 증권(1710만원)을 금융자산으로 신고했다.

정부공직자윤리위원회는 "이번에 공개한 모든 공직자의 재산변동 사항에 대해 오는 6월까지 심사를 마무리할 예정"이라고 밝혔다.

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