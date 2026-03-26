전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.26 (목)
KYD 디데이
스포츠 야구

속보

더보기

[프로야구 개막 D-2] '2년 연속 천만' KBO, 올 시즌 1300만 관중 정조준

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

ABS·피치 클록·체크스윙 판독 성공적
수비 시프트 제한 강화 등으로 재미 요소↑

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 2년 연속 천만 관중을 돌파한 KBO리그가 2026시즌 '1300만 관중 시대'에 도전한다.

2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그가 오는 28일 정규리그 대장정에 돌입한다. 주말 간 진행되는 개막 시리즈에서는 KT 위즈-LG 트윈스(서울 잠실야구장), 키움 히어로즈-한화 이글스(대전 한화생명 볼파크), 롯데 자이언츠-삼성 라이온즈(대구 삼성라이온즈파크), KIA 타이거즈-SSG 랜더스(인천 SSG랜더스필드), 두산 베어스-NC 다이노스(창원 NC파크) 경기가 열릴 예정이다. 지난해 정규리그 상위 1~5위 팀 홈구장에서 일제히 막을 올린다.

[서울=뉴스핌] 21일 열린 롯데와 한화의 시범경기에서 빼곡하게 가득 차 있는 관중들. [사진 = 롯데 자이언츠] 2026.03.21 wcn05002@newspim.com

KBO리그는 2024년과 2025년 연속으로 천만 관중을 돌파했다. 2024시즌 1088만 7705명을 모으며 사상 처음으로 천만 관중을 돌파했다. 2025시즌에는 2년 연속 천만을 넘어 1231만 2519명 관중을 동원하며 '1200만 관중' 고지를 밟았다.

인기 상승의 배경에는 공정성과 경기 속도를 끌어올린 제도 혁신이 있다. 가장 대표적인 변화는 자동투구판정시스템(ABS) 도입이다. 2024년부터 도입된 ABS는 스트라이크와 볼 판정의 일관성을 확보하면서 오랜 기간 지속된 판정 논란을 크게 줄였다. 선수와 감독, 팬 모두가 납득할 수 있는 환경이 조성되면서 리그 신뢰도가 상승했다.

경기 속도 개선도 흥행을 이끈 핵심 요인이다. 2025시즌에는 피치 클록 도입으로 투수의 투구 간격이 제한되면서 경기 템포가 빨라졌고, 불필요한 지연이 줄었다.

KBO는 지난 시즌 도중 논란에 유연하게 대처하는 모습도 보였다. 체크스윙에 대한 판정 시비가 반복되자 원래 올해부터 도입 예정이었던 체크스윙 비디오 판독을 조기에 도입했다. 현장과 팬들의 목소리를 빠르게 반영한다는 평가를 받았다.

2026시즌에도 변화는 계속된다. 선언적 수준에 머물렀던 수비 시프트 제한을 강화한다. 투수와 포수를 제외한 내야수 4명은 반드시 내야 흙 경계선 안에 자리해야 하며, 2루를 기준으로 좌우에 각각 2명씩 배치해야 한다.

이를 어긴 상태에서 내야수가 타구를 처리하면, 공격팀은 타자 주자의 1루 출루 및 주자의 1개 베이스 진루 혹은 플레이 결과 유지 중 한 가지를 선택할 수 있다.

극단적인 수비 배치가 줄어들 경우 안타 생산이 늘어나 경기의 재미가 더욱 살아날 전망이다.

지난해 도입한 피치 클록 규정은 강화된다. 투수는 주자 없을 때 18초, 있을 때는 23초 안에 투구를 마쳐야 한다. 지난해보다 각각 2초씩 줄었다. 경기 속도를 높이기 위한 조치다.

비디오 판독 및 체크 스윙 판정은 지난해와 같다. 팀당 2회 판독 기회가 주어지며 두 번 모두 판정이 번복되면 1회가 더 추가된다. 체크 스윙 판독도 팀당 2회 가능하며 번복 시 기회는 유지된다.

다만 메이저리그(MLB)와 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 시행된 견제 횟수 제한은 따로 도입하지 않았다.

[대전=뉴스핌] 이웅희 기자=한화와 SSG의 시범경기가 열린 한화생명볼파크. 쌀쌀한 날씨에도 관중석이 가득 찼다. 2026.03.15 iaspire@newspim.com

KBO는 최근 몇 년간 공정성, 속도, 현장 대응력을 중심으로 리그 체질 개선을 이어왔다. 그 결과가 2년 연속 천만 관중이라는 성과로 이어졌다. 특히 지난해 체크스윙 비디오 판독을 조기에 투입하며 유연한 대처를 중시한 KBO의 행정력이 빛을 보고 있다. 

2026 WBC에서 17년 만에 8강 성과를 이룬 대표팀의 바람과 더불어 시범경기에서 44만 명으로 관중 신기록을 세우며 흥행은 예고된 상황이다. 

KBO가 지금의 분위기를 이어가며 1300만 관중 시대를 열 수 있을지 주목된다.

football1229@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
사진
뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동