장동혁 "이진숙, 당 차원의 별도 역할 고민"...경기 후보 추가 공모 가능성 열어

경기 유승민·김문수 거론엔 "이기는 선거 위해 소통"

'한동훈 견제론'엔 "터무니없는 억측"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 25일 대구 지역 공천 과정에서 불거진 '한동훈 전 대표 견제설'과 관련해 "현역 의원이 최종 후보가 돼 보궐선거가 치러진다면 한 전 대표가 필요에 따라 나오는 것을 막을 방법은 없다"고 밝혔다.

장 대표는 이날 오후 KBS '사사건건'에 출연해 주호영 의원의 컷오프가 한 전 대표의 보궐선거 출마를 막기 위한 계산된 조치라는 일각의 의혹에 대해 "터무니없는 억측"이라며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.19 mironj19@newspim.com

장 대표는 "주 부의장을 컷오프한 것이 누군가를 염두에 두고 계산했다는 것은 개인적인 고려일 뿐"이라며 "그런 고려가 대구 민심에 어떤 영향을 미칠지 생각하지 않을 수 없는데, 대구 민심이 그것을 수용할 수 없었을 것"이라고 강조했다.

공천에서 배제된 이진숙 전 방송통신위원장에 대해서는 당 차원의 새로운 역할을 부여할 가능성을 시사했다.

장 대표는 "이 전 위원장의 경우 우리 당의 정치인으로서 여러 역할을 할 부분이 있다"며 "꼭 대구시장이 아니더라도 당을 위해 역할 할 부분들이 많이 남아 있고, 당은 필요한 경우 어떤 역할을 맡길 수 있을지 고민하겠다"고 설명했다.

이어 "필요한 상황이 온다면 이 전 위원장에게도 우리 당이 맡길 수 있는 필요한 역할을 부여하도록 하겠다"고 덧붙였다.

아울러 장 대표는 경기도지사 후보 공천과 관련해 추가 공모 가능성을 언급하며 외연 확장에 대한 의지를 내비쳤다.

그는 유승민 전 의원과 김문수 고용노동부 장관의 차출설에 대해 "특정해서 말씀드리기는 어렵다"면서도 "이 선거를 이기는 선거로 만들기 위해 좀 더 훌륭한 분들이 참여할 수 있다면 기회의 문을 열어놓고 소통하겠다"고 말했다.

그러면서 "이미 등록한 두 분의 후보도 충분한 역량이 있지만, 경선에서 컨벤션 효과를 내고 붐을 일으키는 것이 필요하다"며 "경기도는 선거인 수가 가장 많고 중요한 지역인 만큼 한 분이라도 더 훌륭한 분을 모시기 위해 당 대표로서 할 수 있는 역할이 있다면 해나가겠다"고 밝혔다.

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