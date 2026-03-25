강원도, 시멘트산업 상생협의체 발족…원·하청 격차 해소 나선다

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도는 25일 도청에서 '시멘트산업 상생협의체' 발족식을 열고 시멘트산업 상생협력 체계 구축에 본격 착수했다고 밝혔다.
이번 협의체는 고용노동부 공모사업인 '지역상생형 일터조성 사업' 선정에 따른 후속 조치로 구성됐다. 원청사와 협력사 간 임금·복지·근로환경 격차를 완화하고 지속 가능한 산업 생태계를 조성하는 것이 목표다.
발족식에는 김광래 경제부지사, 김상용 고용노동부 강원지청장, 한국시멘트협회 부회장, 도내 시멘트 원청사 및 협력사 대표 등 20여 명이 참석했다.
협의체는 시멘트산업 내 이중구조 개선과 근로환경 개선을 위한 상생협력 과제를 발굴해 최종 상생협약(안)을 도출할 계획이다. 반기별 협의체 회의와 월 1회 실무협의체 회의를 운영하며 하반기 상생협약 체결 이후에도 이행 상황을 지속 관리·점검한다.
김상용 강원지청장은 "원청사와 협력사 간 격차 완화는 산업 경쟁력 강화와 양질의 일자리 창출을 위해 반드시 필요한 과제"라고 밝혔다.
김광래 경제부지사는 "건설경기 둔화와 산업 환경 변화 속에서 상생협력은 시멘트산업의 지속 가능한 발전을 위한 핵심 과제"라며 "원청사와 협력사, 근로자 모두에게 실질적인 도움이 되는 상생 과제를 발굴하겠다"고 말했다.
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