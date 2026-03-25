송활섭 시의원 "대전, 전선 지중화 격차 '극심'...재원 확보 검토해야"

제295회 임시회서 '전선 지중화 사업' 개선 방안 제안

안정적 재원 확보 필요성 강조..."중장기적 방안 검토" 촉구

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시의회에서 지역 내 원도심과 신도심 간 '전선 지중화' 격차 해소를 위해 균형발전을 위한 제도 개선 필요하다는 의견이 제기됐다.

송활섭(무소속) 대전시의원은 제295회 임시회 제3차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 전선 지중화 사업 실효성 제고를 위한 개선 방안을 제안했다고 25일 밝혔다.

25일 송활섭 대전시의원이 제25회 임시회 제3차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 전선 지중화 사업 개선 방안을 제안했다. [사진=대전시의회] 2026.03.25 jongwon3454@newspim.com

이날 송활섭 의원은 "대전시 평균 지중화율은 56.4%로 전국 특·광역시 중 상위권 수준"이라면서도 "신도심은 70%에 달하는 반면 동구·중구·대덕구 등 원도심은 30% 수준에 머물러 큰 격차를 보이고 있다"고 지적했다.

송 의원은 이같은 불균형이 원도심 도시 환경과 보행 안전, 지역경제 활성화에 부정적인 영향을 미치고 있다고 강조하며 ▲안정적인 중장기 재원 확보▲전선공동구 도입을 위한 법적 근거 마련▲원도심에 적합한 비굴착 방식 등 신공법 도입 등 3가지 개선 방안을 제안했다.

특히 송 의원은 안정적인 재원 확보 필요성을 언급하며 단기 예산 편성에 의존하기보다 지중화 전용 기금 조성 등 중장기적 재원 마련 방안을 검토해야 한다고 밝혔다.

송 의원은 "지중화 전용 기금 조성 등 안정적인 재원 확보와 함께, 중앙정부 차원의 제도 개선이 필요하다"며 "대전시와 의회가 협력해 상위법령 제정을 건의해야 한다"고 주장했다.

아울러 "전선 지중화는 원도심에 새로운 활력을 불어넣는 기반 사업"이라며 "시민이 체감할 수 있는 성과로 이어질 수 있도록 정책 반영이 필요하다"고 덧붙였다.

끝으로 송 의원은 "전선 지중화는 원도심 재생의 출발점"이라며 "시민이 체감할 수 있는 균형 발전으로 이어질 수 있도록 정책적 지원이 필요하다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com