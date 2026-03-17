송활섭 "대전 북·남부권 격차, 물류·교통 개선으로 해소해야"

대전시의회 본회의서 대덕구 현안 사업 '행정 촉구'

신일동 물류터미널 '장기 표류' 지적..."10년간 주민 상실감 누적"

상서하이패스 IC '교통 문제' 지적도..."출퇴근 '병목현상' 극심"

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 북부권과 남부권 간 성장 격차를 해소하기 위해 물류 인프라 확충과 교통 정체 개선이 시급하다는 의견이 제기됐다.

송활섭(무소속) 대전시의원은 17일 열린 제295회 임시회 제2차 본회의에서 시정질의를 통해 장기간 표류 중인 신일동 물류터미널 조성사업 정상화와 상서하이패스 IC 일대 교통정체 해소를 촉구했다.

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 송활섭 대전시의원이 17일 제295회 임시회 제2차 본회의 시정질의를 통해 신일동 물류터미널 조성사업 정상화와 상서하이패스 IC 교통정체 해소를 요구했다. 2026.03.17 jongwon3454@newspim.com

먼저 송 의원은 현재 대전의 물류 인프라가 남부권에 집중돼 있는 구조적 불균형을 문제로 지적했다. 남대전종합물류단지와 비교해 북부권 대전물류터미널은 준공 20년이 넘은 노후 시설로 규모 또한 10분의 1 수준에 불과해 대형 화물차가 도심을 통과해야 하는 비효율이 발생하고 있다는 입장이다.

그러나 이같은 문제를 해소할 핵심 사업으로 꼽히는 신일동 물류터미널 조성사업이 10년 이상 지연되면서 지역 주민과 기업의 피해와 상실감이 누적되고 있다고 강조했다.

이에 송 의원은 사업 정상화를 위한 시의 적극적인 대응을 주문했다. 특히 과거 사업 부지에서 발생한 허가량 초과 토석 채취, 건설폐기물 방치 등 위법행위에 대한 원상복구 및 사후 관리 여부와 지난 2023년 실효된 진출입 도로 재결정 문제의 조속한 해결과 함께 전담 TF 구성을 제안했다.

아울러 송 의원은 2025년 10월 개통된 상서하이패스 IC 주변 교통 혼잡 문제도 지역 주요 현안으로 지목했다. IC 개통으로 교통 분산 효과는 있었으나 접속 도로망이 증가한 교통량으로 덕암로와 신탄진로 교차 지점에서 출퇴근 시간대 극심한 병목현상이 발생하고 있다는 지적이다.

송활섭 대전시의원은 "신일동 물류터미널 정상화와 상서하이패스 IC 교통 개선은 대덕구를 북부권 경제 거점으로 성장시키고, 대전시 균형발전을 완성하기 위한 핵심 과제"라며 "대전시의 결단력 있는 행정이 필요하다"고 강조했다.

이에 이장우 시장은 북부권 성장 필요성을 공감하며 이날 제기된 사안을 차질없이 추진할 것을 강조했다.

이 시장은 "지난해까지 현장 점검을 지속 실시했고 불법 컨테이너 설치, 폐기물 적치 등 허가 목적 외 사용 행위를 적발해 원상복구하도록 조치해 현재 적법하게 유지 관리되고 있다"며 "그간 시의 사업 추진 동력을 바탕으로 부지 확보와 소송 문제 등 주요 난제가 대부분 해결돼 다음해 말 신일동 물류 터미널 조성사업이 정상 준공될 수 있도록

할 것"이라고 답했다. 그러면서 "상서 하이패스IC는 차량 분산을 위한 대기차로 신설 사업이 올해 상반기 중 완료될 예정"이라고 덧붙였다.

jongwon3454@newspim.com