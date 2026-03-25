韩发布《游戏产业白皮书》 2024年销售额达1097亿元

纽斯频通讯社首尔3月25日电 据韩国文化产业振兴院25日消息，韩国文化产业振兴院与文化体育观光部共同发布全面梳理2024年国内外游戏产业现状的《2025韩国游戏白皮书》。

【插图=AI生成】

具体来看，2024年韩国游戏产业销售额达23.8515万亿韩元（约合人民币1097亿元），同比增长3.9%。增幅虽有所放缓，但产业规模持续扩大。

从细分领域看，手游占比过半（59%），达14.0710万亿韩元，保持压倒性优势；其后依次为PC游戏6.0094万亿韩元（25.2%）、主机游戏1.1836万亿韩元（5%）、街机游戏2759亿韩元（1.2%）。

从增长率看，主机游戏以4.8%居首，手游和PC游戏分别增长3.4%和2%。街机游戏是唯一出现下滑的领域，同比减少3.2%；不过街机游戏厅数量自2023年起出现回升，同比增长2.9%。网吧销售额增长12.8%，但门店数量持续减少。

在游戏出口方面，2024年韩国游戏出口额达85.0346亿美元，同比增长1.3%。在全球游戏市场规模仅增长0.7%的背景下，韩国仍以7.2%的份额稳居全球第四，仅次于中国、美国和日本。

主要出口对象国和地区中，中国占比29.7%，东南亚20.6%，北美19.5%，日本8.3%。其中北美市场比重同比扩大4.7个百分点，中国市场扩大4.2个百分点，出口多元化趋势明显。游戏进口额则为2.4557亿美元，同比下降3.2%。

产业从业人员持续增长。2024年游戏产业从业人数达8.7576万人，同比增长3.1%。其中游戏制作及发行业务人员5.4285万人（62%），流通业人员3.3291万人（38%）。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社