현대캐피탈, 기아 인증중고차 구매 고객 '최저 2.9%' 저금리 할부

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대캐피탈은 기아 인증중고차 구매 고객을 위한 저금리 할부 상품을 론칭했다고 25일 밝혔다.

이번 할부 상품은 고금리 환경이 장기화되면서 가중된 고객들의 이자 부담을 대폭 낮춘 것이 특징이다. 현대캐피탈은 기아 인증중고차 공식 홈페이지 내 '오토할부 기획전'을 통해 중고차를 구매하는 고객에게 최저 2.9% 저금리 혜택을 제공한다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대캐피탈은 기아 인증중고차 구매 고객을 위한 저금리 할부 상품을 론칭했다고 25일 밝혔다.[사진= 현대캐피탈] 2026.03.25 yunyun@newspim.com

이번 기획전을 통해 고객이 차량가 3000만 원 수준의 기아 쏘렌토를 60개월 할부로 구매할 경우, 고객은 2.9%라는 저금리로 매월 약 53만원만 납부하면 된다. 이는 기존 일반 상품(금리 4.9%)과 비교했을 때 매월 납입금을 2만7000원 가량 낮춘 것으로, 전체 할부기간 동안 총 162만원 가량의 비용을 절감할 수 있다.

한편 기아 인증중고차는 200여 가지에 달하는 정밀한 성능 검사와 엄격한 품질 기준을 통과한 차량을 선보이고 있으며, 고객은 기아 인증중고차 플랫폼에서 구매 전 차량의 성능·상태점검기록, 보험이력과 최초 출고 사양 등 다양한 차량 정보를 정확하게 확인 후 구매할 수 있다. 또 기아는 인증중고차 구매 고객에게 ▲최소 1년/2만km 보증 ▲기아멤버스 최대 10만 포인트 ▲기아 커넥트(Kia Connect) 최장 1년 무상 서비스 ▲기아멤버스 정기점검 최소 2회 등 고객이 안심하고 차량을 운행할 수 있도록 다양한 사후 관리 서비스도 제공하고 있다. 보증 항목과 기아멤버스 포인트는 차량 별로 상이할 수 있다.

현대캐피탈 관계자는 "기아 인증중고차를 구매하는 고객들의 경제적 부담을 덜어주기 위해 저금리 상품을 출시했다"며 "앞으로도 기아 인증중고차 고객들이 유용하게 활용할 수 있는 다양한 맞춤형 금융 혜택을 선보일 계획"이라고 말했다.

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