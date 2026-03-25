광진구 중곡동 일대 신통기획 확정…중랑천 연계된 35층-2200가구 조성

중랑천 수변공간-용마산·아차산과 연계해 주거 쾌적성 제고

제3종 일반주거지역 용도 상향…기준 용적률 20% 완화

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 중랑천 부근 광진구 중곡동 일대에 녹지와 수변, 생활공간이 어우러진 35층, 2200가구 대단지가 들어선다.

25일 서울시에 따르면 이같은 내용을 담은 광진구 중곡1동 254-15 일대(8만1100.3㎡) 주택정비형 개발사업 신속통합기획이 확정됐다.

중곡동 254-15 일대는 1974년 토지구획정리사업으로 조성된 노후 저층주거지가 밀집해 있으며 생활기반시설도 부족해 주거환경 개선 필요성이 지속적으로 제기된 지역이다.

대상지는 중랑천과 용마산·아차산에 인접해 우수한 자연환경을 갖추고 있으며 서울지하철 7호선 군자역과 중곡역에서 도보 10분 거리에 위치한 입지적 잠재력이 높아 정비 후 쾌적하고 안전한 주거지역으로의 변화가 기대된다.

중곡1동 254-15 일대 주택정비형 개발사업 신속통합기획 광역조감도 [자료=서울시]

서울시는 대상지가 중곡동 일대 지역 변화를 견인할 수 있도록 ▲중랑천과 용마산·아차산을 잇는 녹지체계 구축 ▲중곡동의 변화를 이끄는 특화 주거단지 조성 ▲생활 편의와 안전을 높이는 교통·보행체계 개선 등 3가지 계획 원칙을 마련했다.

우선 중랑천과 용마산·아차산 사이에 단절된 녹지축을 연결해 녹지공간의 연속성을 강화한다. 주요 가로의 결절부에는 공원을 조성하고, 공원에서 긴고랑로를 따라 중랑천으로 이어지는 산책길을 조성해 대상지 일대를 중곡 생활권 커뮤니티의 중심 공간으로 재탄생시킨다.

특히 중랑천 산책로와 공원을 연결하는 녹지가로를 조성해 중랑천 수변공간과의 연결성을 높이고 단지 내 중앙마당과 쉼터정원 등 다양한 녹지공간을 외부 공원과 유기적으로 연계해 주민들이 일상에서 녹지를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 할 계획이다. 현재 중곡동 일대는 용마산, 아차산, 중랑천과 가깝게 위치해 있음에도 불구하고 주민들이 일상에서 휴식과 여가를 즐길 수 있는 생활권 공원은 부족한 실정이다.

다음으로 저층주거지가 밀집한 중곡동 일대의 첫 번째 재개발로서 지역의 변화를 이끌 수 있도록 유연한 도시계획 기준을 적용한다. 용도지역을 현행 2종(7층)일반주거지역에서 3종일반주거지역으로 상향하고 기준용적률을 20% 완화한다. 또 사업성 보정계수(1.53)를 적용해 사업 추진 기반을 마련하고 지역에 필요한 공공시설을 확충해 중곡동 저층주거지 일대의 정비를 촉진한다.

아울러 중랑천에서 용마산·아차산 방향으로 폭 20m의 통경축을 확보해 개방감 있는 경관을 형성하고 중랑천 조망을 최대한 확보할 수 있도록 고층 주동을 사선 배치해 중랑천의 풍경을 바꾸는 경관특화 단지로 조성한다.

마지막으로 생활 편의성을 높이고 안전을 강화하는 교통·보행체계를 구축한다. 원활한 교통 흐름과 차량 진출입을 위해 동일로, 긴고랑로, 면목로 등 주변 도로체계를 개선할 계획이다. 간선도로인 동일로는 기존 7차로에서 8차로로 확장하고 진출입구가 설치되는 동일로66길에서 동일로로 진출하는 좌회전 차로를 신설해 간선도로 접근성을 높인다. 긴고랑로는 향후 광진구에서 추진 중인 긴고랑천 복원사업과 연계해 기존 4차로에서 5차로로 확장할 예정이다.

단지 내부에는 보행 중심의 가로체계를 구축한다. 대상지 북측의 중곡초등학교·용마초등학교로 이어지는 등굣길을 남북 방향으로 조성하고 기존 가로와 연결되는 단지 내 보행동선을 동서 방향으로 계획해 십자형 보행체계를 마련할 계획이다.

십자형 보행동선과 긴고랑로와 면목로 등 주요 가로의 저층부에는 근린생활시설과 커뮤니티시설을 배치함으로써 주민 간 자연스러운 교류가 이뤄지는 활력 있는 생활가로 공간을 조성할 예정이다.

이밖에 주민 편의 증진과 미래 수요에 대응하기 위해 공공시설을 복합화한 생활거점 공간도 마련한다. 주민센터와 고령화에 대비한 데이케어센터, 작은도서관 등 주민편의시설을 함께 배치하고 지하에는 공영주차장을 조성해 지역 주민이 함께 이용할 수 있는 생활 인프라를 확충할 예정이다.

서울시는 신속통합기획이 확정된 중곡동 245-15 일대에 대해 주민공람, 의견 청취 등 관련 절차를 신속히 진행해 올해 중 구역 지정을 목표로 사업을 추진할 계획이다. 이번 '중곡동 245-15 일대 재개발 신속통합기획' 확정으로 서울시 전체 264개소 중 169개소 신속통합기획이 완료됐다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 "이번 신속통합기획 확정을 계기로 중곡동 일대가 녹지와 수변, 생활 인프라가 조화를 이루는 쾌적한 주거단지로 조성될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지역 여건에 맞는 정비사업을 통해 주거환경 개선과 지역 활성화를 지속적으로 추진할 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com