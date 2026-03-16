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은평구 응암동 675 일대 신통기획재개발 확정…27층-1120가구 '초품아' 탄생

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좁은 통행로 확장 및 단지 고저차 극복하는 계획 수립

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 은평구 응암동 675 일대가 최고 27층, 약 1120가구 규모의 초등학교를 품은, 지역과 상생하는 열린 주거단지로 재탄생할 전망이다.

16일 서울시에 따르면  은평구 응암동 675 일대 주택정비형 재개발사업의 신속통합기획이 착수 7개월 만에 확정됐다.

해당 지역은 70년대에 형성된 저층 노후 주거지로 보행과 차량이 혼재된 협소한 도로로 인해 일방통행과 시간제 통행 제한으로 교통이 불편한 지역이다. 열악한 주거환경을 개선하기 위해 정비사업이 추진됐으나 추진위 운영이 중단으로 2017년 정비구역이 해제됐고 이후 세 차례 신속통합기획 후보지 공모에서도 북측 학교 인접에 따른 사업성 저하 우려로 미선정되는 등 부침을 겪었다.

특히 대상지는 초등학교와 인접하고 백련산 근린공원·시장을 도보 5분으로 이용할 수 있는 교육·생활편의를 갖춘 주거지이며 대상지 남측은 은평구~관악구를 연결하는 서울 도시철도 서부선이 신설될 예정으로 개발 시 교통·정주 여건 개선이 기대되는 입지다.

은평구 응암동 675 일대 주택정비형 재개발사업 위치도 [자료=서울시]

서울시는 자치구·주민·전문가와 함께 여러 차례 논의와 계획 조정, 간담회·설명회 등 소통을 통해 공감대를 형성해 착수 7개월 만에 신속통합기획을 확정했다. 이번 신속통합기획에서는 학교 일조 영향으로 불리한 사업 여건을 극복하고 학교·주변지역과 상생하는 열린 주거단지를 조성하는 데 초점을 맞췄다.

시는 이를 위해 ▲지역과 다시 연결되는 안전한 교통계획 ▲지형차를 고려한 입체적 단지계획 ▲지역과 소통하는 열린 공간 계획 ▲주변 지역과 조화로운 경관계획 수립이라는 4가지 계획 원칙을 마련했다.

먼저 보행환경을 정비하고 교통체계를 개선해 지역과 연결되는 안전한 통학로와 편리한 교통체계를 구축했다. 일방통행과 시간제 통행 제한으로 차량 통행이 불편했던 가좌로6길은 양방통행으로 변경하면서 가좌로까지 연결해 교통편의를 도모하고, 가좌로 진출입구 주변에 가감속차로와 백련산로 우회전 전용차로를 신설해 내·외부 교통 영향도 최소화했다.

또한 차도와 보도를 분리하면서 건축한계선을 통해 4m 이상 충분한 보행공간을 확보하고, 응암초 남측에 공공보행통로(8m)를 계획해 통학 동선과 생활 보행 동선을 연결하는 등 보행 안전과 편의를 도모했다.

다음으로 지형순응형 대지조성 계획을 수립했으며 최대 26m의 고저 차를 활용해 주차장과 주민공동시설을 효율적으로 배치하는 등 공간 활용도를 높였다. 또한 계단·엘리베이터를 설치해 보행약자도 편리하게 이동할 수 있도록 했다.

학교(응암초)·서부선(신설)과 연계한 공원계획을 토대로 단지와 지역을 유기적으로 연결하는 열린 단지를 구현했다. 학교 전면에는 어린이·주민을 위한 어린이공원을 계획해 개방감을 확보하고, 공원 복합화시설로 개방형 주민공동시설(서울형 키즈카페)을 도입해 아이 키우기 좋은 양육친화단지로 만들었다. 또한 백련산로와 가좌로가 만나는 결절부는 서부선(신설)과 연계한 소공원을 계획하고 가좌로 변은 공원과 공원을 연결하는 보행친화적 녹지공간을 조성했다.

마지막으로 학교 등 일조 영향을 고려해 응암초 남측 연접부는 10층, 은평문화예술정보학교 연접부는 15층 내외 중·저층 주동을 배치하는 등 교육환경을 보호하면서 주변과 조화로운 경관이 형성될 수 있도록 계획했다. 또한 응암초 전면은 공원을 조성해 개방감을 확보하면서 공원 좌우로 점차 높아지는 스카이라인(최고 27층 내외)을 통해 주변과 조화로운 경관이 형성될 수 있도록 했다.

신통기획에서는 용도지역을 현행 제2종일반주거지역(7층 이하)·제2종일반주거지역에서 제3종일반주거지역으로 상향하고 사업성 보정계수 적용으로 사업성을 개선했다.

이번 '응암동 675 일대 재개발' 신속통합기획 확정으로 서울시 전체 264개소 중 167개소의 신속통합기획이 완료됐다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 "이번 신속통합기획을 통해 응암동 675 일대가 학교를 품은 지역과 상생하는 열린단지로 조성되길 기대한다"며 "정비구역 지정 등 후속 인허가 절차를 신속히 지원해 사업이 속도감 있게 추진될 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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