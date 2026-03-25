우즈, 1년 만에 TGL 출격... 318야드 장타 날리기도

김주형, 맥스 호마와 결승 2차전 전격 출전

로스앤젤레스 골프클럽에 2-9로 져 준우승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '골프 황제' 타이거 우즈(미국)가 1년 만에 실전 무대에서 스윙을 했다. 우즈는 25일(한국시간) 미국 플로리다주 팜비치가든스 소파이 센터에서 열린 2025-26시즌 로스앤젤레스 골프클럽과의 TGL 결승 2차전에 김주형, 맥스 호마(미국)와 함께 주피터 링크스 골프클럽 소속으로 출전했다. 주피터 링크스 대표로 TGL 경기에 나선 것은 지난해 3월 이후 약 1년 만이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 타이거 우즈. [사진=TGL] 2026.03.25 psoq1337@newspim.com

우즈는 이날 1번 홀에서 김주형의 두 번째 샷으로 약 7.5ｍ 거리에 붙은 공을 퍼트했지만 버디에는 실패했다. 2번 홀에서는 3번 우드로 두 번째 샷을 보냈고, 110야드가 남은 파3 3번 홀에서는 샌드 웨지로 티샷을 하는 등 다양한 클럽을 점검했다. 6번 홀(파4)에서는 드라이버 티샷으로 300야드가 넘는 비거리를 기록하며 여전한 장타 능력도 확인시켰다.

우즈의 출격에도 주피터 링크스는 로스앤젤레스 골프클럽에 2-9로 완패했다. 로스앤젤레스 골프클럽은 잉글랜드의 저스틴 로즈, 토미 플리트우드, 미국의 사히스 시갈라가 한 팀을 이뤄 우승 트로피를 들어 올렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2025-26시즌 주피터 링크스와 로스앤젤레스 골프클럽의 TGL 결승 2차전 라인업. [사진=TGL] 2026.03.25 psoq1337@newspim.com

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2025-26시즌 주피터 링크스와 로스앤젤레스 골프클럽의 TGL 결승 2차전 매치업. [사진=TGL] 2026.03.25 psoq1337@newspim.com

우즈는 이번 시즌 내내 주피터 링크스에서 '비출전 캡틴' 역할을 하며 전략과 팀 운영에만 관여해왔지만 마지막 날에는 직접 클럽을 잡았다. 1년 넘게 이어진 공백을 깨고 경기 감각을 확인했다는 점에서 의미 있는 복귀전이었다는 평가다.

자연스럽게 골프계의 관심은 우즈의 필드 복귀 시점이다. 다음 달 10일부터 미국 조지아주 오거스타 내셔널 골프클럽에서 열리는 시즌 첫 메이저인 마스터스 출전 여부에 시선이 쏠린다. 세계 골프팬은 우즈가 실전 경기에 나섰다는 사실만으로 마스터스 티타임에 그의 이름이 오를 것으로 기대하고 있다.

psoq1337@newspim.com