경기도교육청남부연수원, 복직 예정 교사 '교단 복귀' 집중 지원

유·초·중등 복직 예정 교사 442명 대상 '2026 전반기 직무연수' 성료

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청남부연수원이 장기 휴직 후 교단 복귀를 앞둔 교사들의 안정적인 현장 안착을 돕기 위한 집중 지원에 나섰다.

장기 휴직 후 교단 복귀를 앞둔 교사들의 안정적인 현장 안착을 돕기 위한 집중 지원에 나섰다. [사진= 경기도교육청]

도교육청은 지난 1월 19일부터 3월 25일까지 유·초·중등 복직 예정 교사 442명을 대상으로 '2026 전반기 복직 예정 교사 직무연수'를 실시했다고 밝혔다. 이번 연수는 2년 이상 휴직 후 복직하는 교사들이 급변하는 교육 환경과 경기교육 정책에 신속히 적응할 수 있도록 마련됐다.

특히 연수의 효율성을 높이기 위해 원격 연수와 권역별 집합 연수를 결합한 혼합형(블렌디드) 방식으로 운영됐으며, 유치원·초등·중등·비교과 등 직군별 특성을 반영한 맞춤형 강좌가 편성되어 실무 역량 강화에 중점을 뒀다.

연수 내용은 ▲경기미래교육의 이해 ▲학생 맞춤형 교육과정 설계 ▲인공지능(AI)·디지털 기반 수업 역량 강화 ▲최신 교육법령 및 교육활동 보호 실무 ▲교원 인사·복무 규정 등 복직 후 학교 현장에서 즉각 활용 가능한 핵심 커리큘럼으로 구성됐다.

연수에 참여한 한 교사는 "오랜 기간 현장을 떠나 있어 막연한 불안감이 컸지만, 이번 연수를 통해 최신 복무 규정과 교육활동 보호 정책을 명확히 이해하게 됐다"며 "동료들과 수업 사례를 공유하며 복직에 대한 자신감을 회복한 유익한 시간이었다"고 소감을 전했다.

심한수 경기도교육청남부연수원장은 "이번 연수가 복직 교사들이 변화하는 교육 환경 속에서도 교육의 본질을 되새기고 전문성을 다지는 계기가 되었기를 바란다"며 "앞으로도 교사들이 안정적으로 교단에 안착해 교육활동에 전념할 수 있도록 현장 중심의 맞춤형 지원을 지속하겠다"고 강조했다.

beignn@newspim.com