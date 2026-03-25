'김재중 보이그룹' 키빗업, 26일 선공개곡 '베스트 원' 공개

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 김재중이 제작한 '인코드 1호 보이그룹' 키빗업(KEYVITUP)이 선공개곡을 깜짝 공개하고 데뷔 열기를 더한다.

키빗업은 25일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '베스트 원(BEST ONE)' 로고 이미지를 공개하고 선공개곡 공개를 예고했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 키빗업. [사진=인코드엔터테인먼트] 2026.03.25 alice09@newspim.com

공개된 '베스트 원'의 로고 이미지는 키빗업의 팀 로고가 적힌 문이 눈길을 끈다. 차가운 메탈릭 실버의 문이 존재하는 공간은 선공개곡을 통해 처음으로 선보일 키빗업의 매력에 호기심을 더하면서 궁금증을 유발했다.

4월 컴백 대전 속 당찬 데뷔 출사표를 던진 키빗업은 김재중이 직접 제작해 선보이는 첫 번째 보이그룹이다.

특히 출중한 비주얼과 탄탄한 실력을 갖춘 멤버들로 구성된 키빗업의 데뷔에 케이팝의 새로운 시대를 열 핫 루키로서 뜨거운 관심이 이어지고 있다.

키빗업은 오는 26일 오후 6시 선공개곡 '베스트 원'의 뮤직비디오를 공개한다. 오는 4월 8일에는 첫 EP '키빗업'을 발매하고 글로벌 음악시장에 공식 데뷔한다.

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