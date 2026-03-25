'김재중 보이그룹' 키빗업, 26일 선공개곡 '베스트 원' 공개

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 김재중이 제작한 '인코드 1호 보이그룹' 키빗업(KEYVITUP)이 선공개곡을 깜짝 공개하고 데뷔 열기를 더한다.
키빗업은 25일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '베스트 원(BEST ONE)' 로고 이미지를 공개하고 선공개곡 공개를 예고했다.
공개된 '베스트 원'의 로고 이미지는 키빗업의 팀 로고가 적힌 문이 눈길을 끈다. 차가운 메탈릭 실버의 문이 존재하는 공간은 선공개곡을 통해 처음으로 선보일 키빗업의 매력에 호기심을 더하면서 궁금증을 유발했다.
4월 컴백 대전 속 당찬 데뷔 출사표를 던진 키빗업은 김재중이 직접 제작해 선보이는 첫 번째 보이그룹이다.
특히 출중한 비주얼과 탄탄한 실력을 갖춘 멤버들로 구성된 키빗업의 데뷔에 케이팝의 새로운 시대를 열 핫 루키로서 뜨거운 관심이 이어지고 있다.
키빗업은 오는 26일 오후 6시 선공개곡 '베스트 원'의 뮤직비디오를 공개한다. 오는 4월 8일에는 첫 EP '키빗업'을 발매하고 글로벌 음악시장에 공식 데뷔한다.
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