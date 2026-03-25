'스터디그룹' 공도유, 링컴즈와 전속계약 "전폭지원"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 신예 배우 공도유가 신생 엔터테인먼트사 링컴즈와 전속계약을 체결하고 새로운 도약에 나선다.

링컴즈는 25일 공도유와 전속계약 체결 소식을 전하며 "무한한 잠재력과 매력을 지닌 배우 공도유와 새로운 동행을 함께하게 되어 매우 기쁘다"며 "다방면에서 역량을 마음껏 펼치며 성장할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 공도유. [사진=링컴즈] 2026.03.25 moonddo00@newspim.com

이어 "앞으로 체계적인 신인 발굴과 다양한 배우 영입을 통해 탄탄한 라인업을 구축해 나갈 예정이다. 첫 출발을 함께하게 된 공도유와 만들어갈 시너지와 앞으로의 행보에 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 전했다.

공도유는 티빙 오리지널 시리즈 '스터디그룹'에서 유성공고 제패를 꿈꾸는 자칭 스터디그룹 2인자 '이준' 역으로 출연해 존재감을 드러냈다. 강렬한 빨강 머리로 등장부터 시선을 사로잡은 공도유는 거친 외모와 유쾌한 매력이 어우러진 안정적인 연기로 글로벌 시청자들에게 인상을 남겼다.

특히 개성 강한 비주얼과 독보적인 분위기로 차세대 기대주로 주목받고 있다. 이에 앞으로 보여줄 다채로운 연기 행보에도 관심이 모인다.

링컴즈는 아티스트의 잠재력을 발굴하고 브랜드 가치를 극대화하는 전문 매니지먼트 기반의 글로벌 IP 확장형 기업이다. 아티스트 IP를 중심으로 다각도 비즈니스를 전개하며, MCN 사업과 친환경 자연주의를 지향하는 코스메틱 사업을 통합 운영하는 등 비즈니스 영역을 혁신적으로 확장해 나가고 있다.

한편, 링컴즈는 공도유와의 전속계약을 시작으로, 감각적인 기획력과 탄탄한 제작 인프라를 바탕으로 체계적인 매니지먼트 사업을 본격적으로 전개할 예정이다.

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