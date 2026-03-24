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국힘 경기도당 공관위, 기초자치단체장 경선지역·방식 추가 발표

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의정부·구리·광주시...50 : 50 방식 진행
연천·가평군...단체장 제외 1차 70+30 후 결선 50 : 50
안성, 당초 1차 예비경선 후 1·2위 결선방식서 50 : 50 변경

[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(이하 공관위)가 24일 오후 제7차 회의에서 기초자치단체장 선거 경선 선거구 및 대상 선정 결과를 발표했다.

국민의힘CI.[사진=국민의힘]

공관위는 지난 18일 1차로 5개 기초단체장 단수추천 후보를 발표했고 같은날 2차로 8개 시·군에 대해 경선후보와 방식을 발표한 후 일주일 만에 지난 발표에서 빠진 의정부시, 구리시, 광주시, 연천군, 가평군 등 5개 시·군에 대한 경선 후보와 방식을 발표했다.

또 지난 2차 발표에서 정해진 안성시장 후보 경선에 대한 기존 발표했던 1차 당원선거인단 70% + 일반 30% 방식을 통해 상위 2인을 정하고 2차로 1·2위 결선에 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하는 경선방식을 당원선거인단 50% + 일반 50%로 변경했다.

공관위는 시 단위는 일반 경선방식, 군 단위는 토너먼트나 결선 방식으로 진행할 예정이며 오는 4월 초 경선을 실시할 예정인 가운데 광역 및 기초의원 공천심사 진행 추이에 따라 구체적인 일정과 세부규칙 등은 추가 회의를 거쳐 발표할 예정이며 라고 전했다.

한편 공관위는 지난 21일 경기대학교 덕문관과 의정부광동고등학교 등 2곳에서 기초·광역 공직후보자 기초자격평가(PPAT)를 치뤘고 24일 지역구 광역의원 추천 후보에 대한 서류와 면접심사를 진행했으며 오는 25일 오전 지역구 광역의원 추천 후보 서류 및 면접심사를 마무리하고 오후부터 지역구 기초의원 추천후보들을 상대로 서류와 면접심사 진행할 예정이다.

이번에 발표된 의정부시, 구리시, 광주시, 연천군, 가평군과 경선방식이 변경된 안성시의 경선후보와 경선방식은 다음과 같다.

▲의정부시(2인 경선)

의정부시장 후보 경선은 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 김동근(61년생) 현 의정부시장과 박성복(66년생) 현 경기도당 국민통합위원회 부위원장이 경선후보로 결정됐다.

김동근(61년생) 경선 후보는 아주대학교 대학원 응용사회과학 졸업하고 전 경기도 행정2부지사, 전 국민의힘 의정부갑 당협위원장을 역임했으며 현 의정부시장이다.

박성복 (66년생) 경선 후보는 신한대학교 도시기반공학 졸업하고 전 의정부시 흥선호원 권역국장을 역임하고 현 가능초등학교 15회 동창회장, 의정부고등학교 9회 동창회장, 현 경기도당 국민통합위원회 부위원장이다.

▲구리시(4인 경선)

구리시장 후보 경선은 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 김광수(64년생) 전 5대 구리시의회부의장과 김구영(64년생) 현 국민의힘 경기도당 수석대변인, 박영순(48년생) 전 3선 구리시장, 백경현(58년생) 현 구리시장이 경선후보로 결정됐다.

김광수(64년생) 경선 후보는 동국대학교 행정대학원 사회복지학 석사로 전 구리농수산물공사 단장, 전 8대 구리시의회의원, 전 5대 구리시의회부의장을 역임했다.

김구영(64년생) 경선 후보는 경희대학교 공공대학원 정책학 석사로 전 21대 대선 반도체AI 첨단산업본부 전국조직총괄본부장을 역임하고 현 국민의힘 재정위원회 부위원장과 현 국민의힘 경기도당 수석대변인이다.

박영순(48년생) 경선 후보는연세대학교 행정대학원 도시행정전공으로 전 전북 부안군 하서중학교 영어교사, 전 청와대 정무비서관실 행정관, 전 3선 구리시장을 역임했다.

백경현(58년생) 경선후보는 국민대학교 정치대학원 의회 지방정치 전공으로 전 국민의힘 경기도당 부위원장, 전 민선 6기 구리시장을 역임하고 현 구리시장이다.

▲광주시(3인 경선)

광주시장 후보 경선은 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하며 박해광(68년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장과 방세환(63년생) 현 광주시장, 신동헌 (52년생) 전 민선7기 광주시장이 경선 후보로 결정됐다.ㅣ

박해광(68년생) 경선 후보는 고려대학교 정책대학원 도시및지방행정학 전공으로 전 대통령직속 국가균형발전위원회 국민소통특별위원, 전 7대 광주시의회 전반기부의장을 역임하고 현 국민의힘 경기도당 부위원장이다.

방세환(63년생) 경선 후보는 동원대학교 사회복지학과 졸업하고 전 지속가능발전 지방정부협의회 회장, 전 광주시의회 부의장을 역임하고 현 광주시장이다.

신동헌(52년생) 경선 후보는 한양대학교 언론대학원 언론정보학 석사로 전 제22대 총선 국민의힘 광주시 상임의장, 전 제21대 대통령선거 김문수후보 국민의힘 정무특보단 홍보총괄특보 , 전 민선7기 광주시장을 역임했다.

▲연천군(3인 경선)

연천군수 후보경선은 현 단체장을 제외한 2인 예비경선에 당원선거인단 70% + 일반 30% 방식으로 1위를 선정하고 현 단체장과 예비경선 1위의 결선 경선을 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하는데 김규선(52년생) 전 연천군수와 김정겸(58년생) 현 김정겸 인문학연구소장이 1차 예비경선을 통해 결정된 1위 후보와 김덕현(56년생) 현 연천군수가 결선 경선 방식으로 진행된다.

김규선(52년생) 경선 후보는 서울사이버대학교 사회복지 전공으로 전 재단법인 덕인장학회 이사장, 전 전곡초등학교총동문회장, 전 연천군수를 역임했다.

김정겸(58년생) 경선 후보는 동국대학교 일반대학원 박사과정으로 전 한국외국어대학교 철학과 겸임교수를 역임하고 현 김정겸 인문학연구소장, 현 국민의힘 중앙위원회 농림축산분과 부위원장이다.

김덕현(56년생) 경선후보는 신한대학교 일반대학원 행정학 전공으로 전 신한대학교 평생교육원 부원장, 전 연천통일미래포럼 상임대표을 역임하고 현 연천군수다.

▲가평군(9인 경선)

가평군수 후보경선은 현 단체장을 제외한 8인 예비경선에 당원선거인단 70% + 일반 30% 방식으로 1위를 선정하고 현 단체장과 예비경선 1위의 결선 경선을 당원선거인단 50% + 일반 50% 방식으로 진행하는데 김성기(56년생) 현 국민의힘 경기도당 국민통합위원회 고문과 박경수(66년생) 현 가평탑랜드 대표, 박범서(61년생) 전 KBS 충주방송국장, 양희석(59년생) 전 국무총리실 행정관, 연만희(61년생) 전 가평군의회 하반기 부의장, 조규관(66년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장, 최정용(62년생) 현 국민의힘 가평군의원 원내대표, 추선엽 (60년생) 현 중앙위원회 경기도당연합회회장이 1차경선을 통해 결정된 1위 후보와 서태원(64년생) 현 가평군수가 결선 경선방식으로 진행된다.

김성기(56년생) 경선 후보는 한림성심대학교 행정학과 전공으로 전 제8대 경기도의회 의원, 전 가평군수를 역임하고 현 국민의힘 경기도당 국민통합위원회 고문이다.

박경수(66년생)) 경선 후보는 중앙대학교 산업창업경영대학원 졸업으로 전 가평군 자유총연맹 회장을 역임하고 현 가평 한마음 우리 산악회 회장, 현 가평탑랜드 대표다.

박범서(61년생) 경선 후보는 연세대 행정대학원 공공정책 전공으로 전 한국정책포럼(KOPOF) 운영이사, 전 가평중고등학교 총동문회장, 전 KBS 충주방송국장을 역임했다.

양희석(59년생) 경선 후보는 고려대학교 법무대학원 지방자치법학 석사로 전 광명시청 철산2동장, 전 경기도청 교통기획팀장, 전 국무총리실 행정관을 역임했다.

연만희(61년생) 경선 후보는 설악고등학교 중퇴로 전 설악면 주민자치 위원회 8기위원, 전 한국농업경영인 가평군 연합회 설악면 회장, 전 가평군의회 하반기 부의장을 역임했다.

조규관(66년생) 경선 후보는 강원대학교대학원 부동산학과 전공으로 전 가평군청 행정복지국장, 산업경제국장을 역임하고 현 가평라이온스클럽 회원, 현 국민의힘 경기도당 부위원장이다.

최정용(62년생) 경선 후보는 강원대학교 시설농업학 졸업으로 전 가평군의회 의장을 역임하고 현 가평군의회 의원, 현 국민의힘 가평군의원 원내대표다.

추선엽(60년생) 경선 후보는 한양대학교 공공정책대학원 지방자치 전공으로 전 가평군 새마을 지회장을 역임하고 현 일천만이산가족위원회 부위원장, 현 중앙위원회 경기도당연합회회장이다.

서태원(64년생) 경선 후보는 강원대학교 건축공학과 전공으로 전 국민의힘 포천시 가평군당원협의회 부위원장, 전 국민의힘 경기도당 부위원장을 역임하고 현 가평군수다.

▲안성시(5인 경선)

안성시장 후보 경선은 기존 발표했던 1차 예비경선 후 2차 1·2위 결선 경선 방식에서 당원선거인단 50% + 일반 50%로 변경했으며 김장연(65년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장과 김진원(71년생) 현 경기도당 부위원장, 박명수(60년생) 현 국민의힘 경기도당 부위원장, 안정열(59년생) 현 안성시의회 의장, 천동현(65년생) 현 안성시재향군인회 회장이 5인 경선을 하게된다.

김장연(65년생) 경선 후보는 호서대학 경영학과 전공으로 전 보개농업협동조합 조합장을 역임하고 현 국민의힘 안성시 당원협의회 부위원장, 현 국민의힘 경기도당 부위원장이다.

김진원(71년생) 경선 후보는 한경국립대학교 토목안전환경공학과 전공으로 전 안성시새마을회 회장, 전 안성시당원협의회 부위원장을 역임하고 현 경기도당 부위원장이다.

박명수(60년생) 경선 후보는 한경대 산업대학원 토목공학과 전공으로 전 제11대 경기도의회의원, 전 경기도 예산정책위원회 부위원장을 역임하고 현 국민의힘 경기도당 부위원장이다.

안정열(59년생) 경선 후보는 한경국립대학교 동물생명자원학과 전공으로 전 후계농업경영인 경기도 수석 부회장, 전 안성시의회 의원을 역임하고 현 안성시의회 의장이다.

천동현(65년생) 경선 후보는 한경대학교 바이오 정보기술대학원 농업경제학박사로 전 경기도의회 부의장을 역임하고 현 안성시재향군인회 회장, 현 국민의힘 경기도당 부위원장이다.

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