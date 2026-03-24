김병욱 성남시장 예비후보 "장남 주택 자금 의혹 '사실무근'" 정면 반박

24일 자금 출처 등 입장문 발표..."부부 근로소득 17억·며느리 신용대출 2억 등"

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 김병욱 성남시장 예비후보가 장남의 강남 아파트 매입비용 출처 관련 의혹에 대해 24일 입장문을 발표했다.

김병욱 성남시장 예비후보.[사진=김병욱 예비후보 선거사무소]

입장문에 따르면 "자식과 관련된 문제를 지나치게 상세히 공개하는 것이 사회생활을 하는 자식에게 부담이 될 수 있어 많이 망설였다"면서 "의혹 제기 및 왜곡된 보도가 이어지고 있어 더 이상 설명을 미루는 것은 안 된다고 판단해 구체적인 내용을 말씀드린다"고 밝혔다.

김 예비후보는 일부 언론에서 "28억원 아파트 매수 과정에 은행 주택담보대출 10억원 및 부모 대여금 6억9000만원을 제외한 약 12억원의 자금 출처에 대한 의혹을 제기했다"며 "장남부부의 자금 상황을 밝히면 충분히 설명이 가능하다"고 소명했다.

김 예비후보는 먼저 장남부부 총 근로소득만 누적 약 17억원이고 주택매입 시점인 2024년도까지 부부 합산 근로소득은 13억5000만원이며 변호사인 며느리의 전문직 신용대출(일명 '마이너스통장')이 2억원인데 아파트 구입자금 마련을 위해 사용됐다"고 설명했다.

또 "며느리의 결혼 당시 보유자산 약 2억원과 축의금을 별도의 자금으로 가지고 있었고 매수 당시 은행 주택담보대출 원금은 보도된 10억원이 아닌 정확히 11억원"이라고 밝혔다.

김 예비후보는 "이렇게 자금 내역을 종합하면 소명이 필요하다고 의혹이 제기된 12억원을 상회하고도 남는 금액이며 객관적인 자료를 통해 모두 증빙이 가능하다"고 의혹 내용을 일축했다.

이어 "맞벌이인 장남부부는 출산을 하게 되어 지난 2024년 9월 직장과 가깝고 기존 전세로 거주하던 동네인 개포동에 주택을 구입하게 된 것이며 미국 유학 직전까지 실제로 부부와 손자 함께 거주했다"고 구입 사유를 밝혔다.

아울러 "장남부부가 구입한 주택은 당연히 실거주를 목적으로 하는 1주택"이라며 "0일부에서는 비거주 투기목적이라고 하거나 심지어 다주택자인 것처럼 허위주장까지 하고 있다"고 지적했다.

부모 대여금 관련해서 김 예비후보는 "차용증을 작성하고 공증까지 받아 현재까지 이자를 지급받고 있고 전문직 부부라서 변제능력이 충분히 있다고 보았기 때문에 부모자식 간이지만 공증 차용증까지 작성하며 정당한 자금대여를 해주었던 것"이라며 "정당한 자금대여를 일부에서는 부동산 편법 증여라고 허위주장을 하며 정치적 공세까지 하고 있는 것"이라고 설명했다.

김 예비후보는 "장남 부부가 지난 2022년 1월에 결혼한 맞벌이 부부로 장남은 서울대 경영학과 졸업 후 글로벌 TOP 경영컨설팅회사인 '맥킨지'에서 근무하고 현재 '맥킨지' 본사의 글로벌스폰서십 제도에 의해 선발되어 학자금 전액과 소정의 추가 자금을 지원받으며 하버드 MBA에서 공부하고 있고 며느리는 결혼 전부터 대형 로펌에서 근무해 온 변호사이기 떄문에 여유자금과 소유 중인 주택을 세 주어 발생되는 보증금 및 월세 등으로 대출이자와 생활비를 충당하고 있는 것으로 알고 있다"고 덧붙였다.

김 예비후보는 "이런 상황임에도 사실과 다른 주장이나 악의적인 왜곡이 반복되는 점에 대해 매우 안타깝게 생각한다"면서 "국민 여러분께서 느끼실 수 있는 정서적 부담은 저 역시 무겁게 받아들이고 있으나 사실관계는 사실관계대로 그대로 차분히 봐주셨으면 한다"고 호소했다.

특히 "공직선거에 임하는 후보로서 앞으로 더욱 엄격한 기준으로 저와 가족을 돌아보겠다"면서 "흔들림 없이 성남시민의 삶과 미래를 위해 열심히 뛰겠다. 말이 아니라 결과로, 성과로 답하겠다"라고 다짐했다.

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