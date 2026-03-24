KB금융, 에너지 절약 문화 확산을 위한 차량 5부제 시행

임직원 업무용차량∙직원 출퇴근 차량 대상 '차량 5부제' 25일부터 시행

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = KB금융그룹은 오는 25일부터 차량 5부제를 시행한다고 24일 밝혔다.

차량 5부제 적용 대상은 그룹 전 계열사 임직원 업무용차량과 직원 출퇴근 차량이며, 차량 번호 끝자리별 지정된 요일에 해당 차량의 운행이 주 1회 제한된다. 월요일(1·6번), 화요일(2·7번), 수요일(3·8번), 목요일(4·9번), 금요일(5·0번) 순으로 적용되며, 주말과 공휴일은 제외한다.

[사진= KB금융그룹]

KB금융은 고객 서비스와 영업 현장 운영에 미치는 영향 등을 고려하여 차량 5부제를 균형 있게 운영한다. 대고객 서비스를 제공하는 ▲영업점 업무용차량과 사회적 배려가 필요한 ▲장애인 차량 ▲임산부 및 유아 동승 차량 ▲ 친환경 차량(전기차·수소차)은 차량 5부제 적용에서 제외된다.

아울러 그룹 차원의 에너지 절약 문화 확산을 위한 캠페인도 실시한다. 주요 내용은 불필요한 공회전·급정거·급출발 자제·경제속도 준수 등 올바른 차량 운행 캠페인과 대면회의의 비대면 화상회의 전환, 실내 적정온도 유지 등으로, 작지만 모든 임직원이 일상 속에서 동참할 수 있는 방안들로 마련됐다.

KB금융 관계자는 "에너지 절약은 단순한 비용 문제가 아닌 국가 경제의 안정성과 기업의 지속 가능성을 지키는 기반이자 기본적인 책임"이라며, "KB금융은 이번 차량 5부제 시행이 일회성 조치에 그치지 않도록 다양한 에너지 절약 캠페인을 지속적으로 추진하여 그룹 임직원 모두가 일상 속에서 자연스럽게 에너지 절약 문화 확산에 동참할 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.

romeok@newspim.com