안성시, 상반기 사료구매 정책자금 221억 원 지원…내달 3일 마감

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 사료가격 상승으로 경영 부담이 커진 관내 축산농가를 위해 '2026년 상반기 사료구매 정책자금 지원사업' 신청을 내달 3일까지 해당 읍면동 행정복지센터에서 접수한다.
24일 시에 따르면 이번 사업은 총 221억 900만 원의 사업비를 투입해 1826개 농가(한·육우 1,273, 낙농 191, 양돈 155, 양계 90, 기타가축 117)에 지원된다.
지원은 융자 100% 사업으로 금리 1.8%, 2년 거치 일시상환 조건이다. 지원 자금은 신규 사료 구매나 기존 외상금 상환에 한정되며, 대출금은 사료공급업체로 직접 지급된다.
단 선정 후 3개월 내 대출 실행하지 않으면 선정이 취소된다.
신청 희망 농가는 가축사육업 허가증, 건강보험 자격득실 확인서, 사료구매 계약서 또는 구매영수증 등 증빙서류와 신청서를 구비해 해당 읍면동 행정복지센터를 방문해 신청해야 한다.
시 관계자는 "이번 지원으로 사료비 부담 완화와 이자 비용 절감 효과를 통해 농가 경영 안정에 실질적 도움이 될 것"이라며 "저메탄·질소 저감 사료 보급 등 환경친화적 축산 조성과 소득 안정을 위해 노력하겠다"고 전했다.
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