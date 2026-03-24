대구 달서구, 공공개방 결혼식장 예식물품 대여사업 추진

[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 대구 달서구는 예비부부들의 결혼 비용 부담을 줄이고 실속 있는 결혼 문화를 확산하기 위해'공공개방 결혼식장 예식물품 대여사업'을 본격 추진한다고 24일 밝혔다.

이번 사업은 공공개방 결혼식장을 활용한 '작은 결혼식'에 필요한 예식 물품을 무상으로 지원하는 제도로, 고비용 혼례 문화를 개선하고 청년들의 새로운 출발을 응원하기 위해 마련됐다. 지원 대상은 월광수변공원, 배실웨딩공원, 이곡장미공원 등 달서구 관내 9개 공공개방 결혼식장을 이용하려는 예비부부다.

대구 달서구는 공공개방 결혼식장 예식물품 대여사업을 추진한다.[사진=달서구] 2026.03.24 yrk525@newspim.com

대여 품목은 하객용 의자(최대 100개)를 비롯해 웨딩아치 및 조화 장식, 음향장비, 사회대 등이며, 대여료는 전액 무료다.

이용을 희망하는 예비부부는 달서구청 가족정책과에 신청하면 된다. 서류 검토 등 확인 절차를 거쳐 예약이 확정되며, 대여 기간은 공휴일을 포함해 최대 4일간이다. 다만, 물품 운반과 반납은 이용자가 직접 부담해야 한다.

달서구는 이번 사업을 통해 예식 준비에 따른 경제적 부담을 완화하고, 공공시설을 활용한 합리적인 결혼문화가 지역사회에 확산될 것으로 기대하고 있다.

이태훈 달서구청장은 "아름다운 공원을 배경으로 한 결혼식에 달서구가 준비한 예식 물품이 예비부부의 새로운 출발을 축복하는 의미 있는 지원이 되길 바란다"며 "앞으로도 청년들이 비용 부담 없이 행복한 가정을 꾸릴 수 있도록 체감도 높은 정책을 지속적으로 발굴해 '결혼하기 좋은 달서구'를 만들어 가겠다"고 말했다.

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