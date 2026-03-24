정해용 대구 동구청장 예비후보, 팔공산 케이블카·구름다리 재추진

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=정해용 대구 동구청장 예비후보(전 대구시 경제부시장)가 지역의 핵심적인 자산인 팔공산 일대를 '사계절 체류형 관광지'로 대전환하겠다는 청사진을 24일 발표했다.
정 예비후보는 "팔공산은 국립공원으로 승격될 만큼 대구를 대표하는 천혜의 자원이지만, 체류형 인프라 부족으로 인해 경제적 파급효과가 제한적인 '반나절 관광지'에 머물러 왔다"고 지적하며, 이를 타개하기 위한 핵심 공약을 제시했다.
가장 눈길을 끄는 것은 "중단된 팔공산 케이블카(갓바위 집단시설지구~관봉 서편)와 구름다리(케이블카 정상부~낙타봉) 사업을 재추진하겠다"며 "사업의 진행 과정에서 드러난 문제들을 면밀히 분석하고, 투명한 공론화와 사회적 합의를 거쳐 차질 없이 실현해 내겠다"고 강한 의지를 밝혔다.
아울러 '명품 복합 리조트'를 건립하여 숙박‧문화‧레저 기능을 결합한 관광 벨트를 구축하겠다는 계획도 밝혔다. 이와 함께 미식 콘텐츠, 자연친화형 트레킹 코스, 환상적인 야간 경관 등 다양한 체험 및 오감만족 힐링 프로그램을 마련해 팔공산에서 새로운 매력을 느낄 수 있는 세계적인 관광지로 발전시키겠다는 강한 의지도 피력했다.
정 예비후보는 "대구시 경제부시장으로 일하며 쌓아온 경륜과 추진력으로, 팔공산의 천혜 자연과 현대적 관광인프라를 조화롭게 결합해 세계적인 체류형 명소로 만들겠다"며 "지역경제 활성화와 일자리 창출에 실질적으로 기여하는 사업이 되도록 난관들을 돌파하는 데 모든 역량을 집중하겠다"라고 포부를 밝혔다.
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