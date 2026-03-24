전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.24 (화)
KYD 디데이
문화·연예 드라마·예능

속보

더보기

[핌in현장] "투덜대도 다 해준다" 이서진과 나영석의 '달라달라' 케미

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 이서진과 나영석의 날 것 그대로의 텍사스 방랑기가 웃음과 진정성을 동시에 예고한다.

24일 서울 용산구에 위치한 용산 아이파크몰 CGV에서는 넷플릭스 '이서진의 달라달라' 제작 발표회가 열렸다. 이 자리에는 배우 이서진을 비롯해 나영석, 김예슬 PD가 참석했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 김예슬 PD, 배우 이서진, 나영석 PD가 24일 오전 서울 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 '이서진의 달라달라' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. '이서진의 달라달라'는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능 프로그램이다. 오는 3월 24일 공개 예정. 2026.03.24 khwphoto@newspim.com

넷플릭스 예능 '이서진의 달라달라'는 계획도, 대본도 없이 떠나는 이서진과 나영석 사단의 미국 방랑기를 담은 작품이다. 텍사스를 제2의 고향으로 여기는 '텍사스 덕후' 이서진을 중심으로, 그를 따라나선 제작진의 좌충우돌 여행이 유쾌한 웃음을 예고한다.

특히 '케냐 간 세끼' 이후 나영석 사단이 넷플릭스에서 선보이는 두 번째 예능이라는 점에서 기대를 모은다. 기존 유튜브 콘텐츠 '뉴욕뉴욕' 시리즈에서 출발해 글로벌 플랫폼으로 확장됐다는 점 역시 눈길을 끈다.

이날 이서진은 "오래 전 촬영이라 잘 기억이 안 나는데 다시 상기시켜보겠다"며 특유의 능청스러운 입담으로 포문을 열었다. 이어 "유튜브로 시작된 프로젝트라 처음에는 가볍게 하려는 마음도 있었지만, 넷플릭스와 함께하게 되면서 '열심히 해야겠다'는 생각이 들었다"며 "같은 여행이라도 책임감이 달라졌다"고 솔직하게 털어놨다.

여행지 선정 과정에 얽힌 비하인드도 공개됐다. 이서진은 "동부와 텍사스 중 어디로 갈지 몰라 두 가지 콘셉트의 옷을 준비해 갔다"며 "결국 스태프들이 텍사스를 원해 그에 맞는 옷을 입고 출발하게 됐다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 김예슬 PD, 배우 이서진, 나영석 PD가 24일 오전 서울 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 '이서진의 달라달라' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. '이서진의 달라달라'는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능 프로그램이다. 오는 3월 24일 공개 예정. 2026.03.24 khwphoto@newspim.com

나영석 PD는 이서진의 예능적 매력에 대해 "꾸밈없는 자연스러움이 가장 큰 강점"이라며 "억지로 웃기려 하지 않아도 상황 자체에서 재미가 만들어지는 타입"이라고 설명했다. 이어 "처음에는 유튜브용으로 부담 없이 즐겁게 촬영하자는 취지였는데, 넷플릭스가 합류하면서 솔직히 부담도 생겼다"면서도 "한편으로는 글로벌 플랫폼에서 이서진의 여행 콘텐츠가 어떤 반응을 얻을지 궁금했다"고 기대를 드러냈다.

김예슬 PD는 "그동안 여행 프로그램은 주도적으로 끌고 가는 역할이었는데, 이번에는 따라가는 입장이어서 생소했다"며 "이서진의 선택을 그대로 경험하면서 그의 취향과 시선을 공유하는 새로운 방식의 여행이었다"고 밝혔다. 이어 "단순한 여행 예능이 아니라 한 사람을 깊이 들여다보는 과정 같았다"고 덧붙였다.

촬영 방식의 변화도 흥미롭다. 김 PD는 "원래는 휴대폰으로 간단하게 촬영하던 콘텐츠였는데 넷플릭스와 협업하면서 장비 지원을 받았다"며 "최신형 휴대폰을 제공받으며 '이게 글로벌 플랫폼이구나'라는 걸 체감했다"고 전했다. 소규모 콘텐츠에서 시작해 플랫폼 확장에 따라 제작 환경이 달라진 점도 이번 작품의 특징이다.

프로그램은 철저히 '이서진 중심'으로 흘러간다. 김예슬 PD는 "이서진의 취향을 함께 향유할 수 있는 특별한 여행이 됐다"고 설명했고, 나영석 PD 역시 "이서진이 다섯 가지를 정하면 우리는 하나 정도만 의견을 낸다"며 "투덜대다가도 결국 다 챙겨주고 직접 운전과 설명까지 해주는 모습에서 츤데레 매력을 느꼈다"고 웃었다.

실제 여행 코스 역시 독특하다. 나영석 PD는 "경기도 없는데 경기장을 여러 곳 방문했다"며 "갈 때마다 굿즈샵까지 들르는 일정이라 쇼핑이 포함된 여행 패키지 같은 느낌이었다"고 회상했다. 기존 관광 중심 여행 예능과는 다른 '취향 기반 루트'가 차별점으로 작용할 전망이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 김예슬 PD, 배우 이서진, 나영석 PD가 24일 오전 서울 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 '이서진의 달라달라' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. '이서진의 달라달라'는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능 프로그램이다. 오는 3월 24일 공개 예정. 2026.03.24 khwphoto@newspim.com

이서진은 텍사스의 매력에 대해 "스포츠가 강한 지역이라 유명 선수들이 많이 나온다"며 "무엇보다 세금 부담이 적고 유전이 많아 경제적으로 여유가 있는 곳"이라고 설명했다. 이어 "그런 환경 덕분인지 사람들도 전반적으로 친절하다"며 애정을 드러냈다.

또 다른 관전 포인트는 나영석 PD와 이서진의 '티키타카'다. 김예슬 PD는 "두 사람의 관계는 마치 로맨틱 코미디 속 캐릭터 같다"며 "나영석 PD가 밝게 이끄는 깨발랄 여주, 이서진은 시니컬하게 받아치는 남주같은 구조가 자연스럽게 웃음을 만든다"고 전했다. 오랜 시간 함께 작업해온 두 사람의 호흡이 만들어내는 자연스러운 케미 역시 기대를 높인다.

나영석은 "이서진이 투덜거리면서도 잘 챙겨줬다. 시간 가는 줄 모르고 재미있게 여행했다. 그걸 시청자분들도 느껴주시길"이라고 말했다.

'이서진의 달라달라'는 24일(오늘) 오후 5시 오직 넷플릭스를 통해 전편 공개된다.

moonddo00@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
사진
李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동