[핌in현장] "투덜대도 다 해준다" 이서진과 나영석의 '달라달라' 케미

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 이서진과 나영석의 날 것 그대로의 텍사스 방랑기가 웃음과 진정성을 동시에 예고한다.

24일 서울 용산구에 위치한 용산 아이파크몰 CGV에서는 넷플릭스 '이서진의 달라달라' 제작 발표회가 열렸다. 이 자리에는 배우 이서진을 비롯해 나영석, 김예슬 PD가 참석했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 김예슬 PD, 배우 이서진, 나영석 PD가 24일 오전 서울 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 '이서진의 달라달라' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. '이서진의 달라달라'는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능 프로그램이다. 오는 3월 24일 공개 예정. 2026.03.24 khwphoto@newspim.com

넷플릭스 예능 '이서진의 달라달라'는 계획도, 대본도 없이 떠나는 이서진과 나영석 사단의 미국 방랑기를 담은 작품이다. 텍사스를 제2의 고향으로 여기는 '텍사스 덕후' 이서진을 중심으로, 그를 따라나선 제작진의 좌충우돌 여행이 유쾌한 웃음을 예고한다.

특히 '케냐 간 세끼' 이후 나영석 사단이 넷플릭스에서 선보이는 두 번째 예능이라는 점에서 기대를 모은다. 기존 유튜브 콘텐츠 '뉴욕뉴욕' 시리즈에서 출발해 글로벌 플랫폼으로 확장됐다는 점 역시 눈길을 끈다.

이날 이서진은 "오래 전 촬영이라 잘 기억이 안 나는데 다시 상기시켜보겠다"며 특유의 능청스러운 입담으로 포문을 열었다. 이어 "유튜브로 시작된 프로젝트라 처음에는 가볍게 하려는 마음도 있었지만, 넷플릭스와 함께하게 되면서 '열심히 해야겠다'는 생각이 들었다"며 "같은 여행이라도 책임감이 달라졌다"고 솔직하게 털어놨다.

여행지 선정 과정에 얽힌 비하인드도 공개됐다. 이서진은 "동부와 텍사스 중 어디로 갈지 몰라 두 가지 콘셉트의 옷을 준비해 갔다"며 "결국 스태프들이 텍사스를 원해 그에 맞는 옷을 입고 출발하게 됐다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 김예슬 PD, 배우 이서진, 나영석 PD가 24일 오전 서울 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 '이서진의 달라달라' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. '이서진의 달라달라'는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능 프로그램이다. 오는 3월 24일 공개 예정. 2026.03.24 khwphoto@newspim.com

나영석 PD는 이서진의 예능적 매력에 대해 "꾸밈없는 자연스러움이 가장 큰 강점"이라며 "억지로 웃기려 하지 않아도 상황 자체에서 재미가 만들어지는 타입"이라고 설명했다. 이어 "처음에는 유튜브용으로 부담 없이 즐겁게 촬영하자는 취지였는데, 넷플릭스가 합류하면서 솔직히 부담도 생겼다"면서도 "한편으로는 글로벌 플랫폼에서 이서진의 여행 콘텐츠가 어떤 반응을 얻을지 궁금했다"고 기대를 드러냈다.

김예슬 PD는 "그동안 여행 프로그램은 주도적으로 끌고 가는 역할이었는데, 이번에는 따라가는 입장이어서 생소했다"며 "이서진의 선택을 그대로 경험하면서 그의 취향과 시선을 공유하는 새로운 방식의 여행이었다"고 밝혔다. 이어 "단순한 여행 예능이 아니라 한 사람을 깊이 들여다보는 과정 같았다"고 덧붙였다.

촬영 방식의 변화도 흥미롭다. 김 PD는 "원래는 휴대폰으로 간단하게 촬영하던 콘텐츠였는데 넷플릭스와 협업하면서 장비 지원을 받았다"며 "최신형 휴대폰을 제공받으며 '이게 글로벌 플랫폼이구나'라는 걸 체감했다"고 전했다. 소규모 콘텐츠에서 시작해 플랫폼 확장에 따라 제작 환경이 달라진 점도 이번 작품의 특징이다.

프로그램은 철저히 '이서진 중심'으로 흘러간다. 김예슬 PD는 "이서진의 취향을 함께 향유할 수 있는 특별한 여행이 됐다"고 설명했고, 나영석 PD 역시 "이서진이 다섯 가지를 정하면 우리는 하나 정도만 의견을 낸다"며 "투덜대다가도 결국 다 챙겨주고 직접 운전과 설명까지 해주는 모습에서 츤데레 매력을 느꼈다"고 웃었다.

실제 여행 코스 역시 독특하다. 나영석 PD는 "경기도 없는데 경기장을 여러 곳 방문했다"며 "갈 때마다 굿즈샵까지 들르는 일정이라 쇼핑이 포함된 여행 패키지 같은 느낌이었다"고 회상했다. 기존 관광 중심 여행 예능과는 다른 '취향 기반 루트'가 차별점으로 작용할 전망이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 김예슬 PD, 배우 이서진, 나영석 PD가 24일 오전 서울 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 '이서진의 달라달라' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. '이서진의 달라달라'는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능 프로그램이다. 오는 3월 24일 공개 예정. 2026.03.24 khwphoto@newspim.com

이서진은 텍사스의 매력에 대해 "스포츠가 강한 지역이라 유명 선수들이 많이 나온다"며 "무엇보다 세금 부담이 적고 유전이 많아 경제적으로 여유가 있는 곳"이라고 설명했다. 이어 "그런 환경 덕분인지 사람들도 전반적으로 친절하다"며 애정을 드러냈다.

또 다른 관전 포인트는 나영석 PD와 이서진의 '티키타카'다. 김예슬 PD는 "두 사람의 관계는 마치 로맨틱 코미디 속 캐릭터 같다"며 "나영석 PD가 밝게 이끄는 깨발랄 여주, 이서진은 시니컬하게 받아치는 남주같은 구조가 자연스럽게 웃음을 만든다"고 전했다. 오랜 시간 함께 작업해온 두 사람의 호흡이 만들어내는 자연스러운 케미 역시 기대를 높인다.

나영석은 "이서진이 투덜거리면서도 잘 챙겨줬다. 시간 가는 줄 모르고 재미있게 여행했다. 그걸 시청자분들도 느껴주시길"이라고 말했다.

'이서진의 달라달라'는 24일(오늘) 오후 5시 오직 넷플릭스를 통해 전편 공개된다.

moonddo00@newspim.com