'이서진의 달라달라', 텍사스 방랑여행 스틸컷 공개…"멋대로 여행기"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 넷플릭스가 새 예능 '이서진의 달라달라' 관전 포인트와 스틸컷을 17일 공개했다.

'이서진의 달라달라'는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고, 대본도 없는 미국 방랑기 예능이다. 아프리카 케냐 여행기로 화제를 모은 '케냐 간 세끼'에 이어 나영석 사단이 넷플릭스에서 선보이는 두 번째 예능이다.

'이서진의 달라달라'에서는 텍사스를 제2의 고향으로 여길 만큼 남다른 애정을 지닌 이서진과 그를 믿고 따라나선 나영석 일행의 좌충우돌 여행이 유쾌한 웃음을 선사할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '이서진의 달라달라' 스틸컷. [사진=넷플릭스] 2026.03.17 alice09@newspim.com

오랜만에 이서진과 여행을 떠난 나영석 PD는 "리얼리티 예능은 한 사람의 성격을 보여주기에 출연자의 호감도가 프로그램의 절반 이상을 차지한다"라며 "이서진은 남의 눈치 안 보고 거침없이 행동하지만, 한편으로는 조용히 주변을 챙긴다"라고 매력을 짚었다.

김예슬 PD 역시 "이서진 배우의 차가운 듯하지만 따뜻한 '겉바속촉' 면모가 시청자분들이 매력적으로 느끼는 포인트이지 않을까"라며 "여행 내내 투덜거리는 듯하지만, 실은 다 챙겨주는 모습을 보며 '내 주변에도 있었으면'하고 생각하게 되는 분이었다"​라고 특별한 가이드의 활약을 기대케 했다.

어디로 흘러갈지 모르는 '제멋대로 방랑 여행'은 '이서진의 달라달라'에서만 볼 수 있는 핵심 포인트다. 무엇보다 텍사스라는 색다른 여행지가 눈길을 끈다.

영화에서만 보던 서부극 같은 풍경이 눈앞에 펼쳐지고, 이서진과 일행은 마치 시간 여행을 온 듯한 기분으로 여정을 이어간다. 깨알 같은 미국 지식과 넘치는 '텍사스 자부심'을 가진 이서진을 필두로 한 치 앞을 예측할 수 없는 여행 코스가 펼쳐진다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '이서진의 달라달라' 포스터. [사진=넷플릭스] 2026.03.17 alice09@newspim.com

13시간을 날아 도착한 미국에서 감자탕과 딤섬을 먹다 롤러장에 가는 독특한 감성부터, NASA 체험보다는 '굿즈 숍' 그리고 풋볼 스타디움까지 이서진의 '덕심'을 따라가기까지. 계획도, 목적도, 이유도 없이 오로지 가이드 이서진을 따라가는 코스는 이제껏 경험한 적 없는 여행을 선보인다.

나영석 PD는 "대단할 것 없는 아저씨들의 자기 멋대로, 취향대로 여행기"라며 "텍사스라는 동네가 기존의 여행프로그램에서 많이 등장한 곳이 아닌 만큼, 같이 여행한다는 느낌으로 봐주신다면 감사할 것 같다"라고 전했다.

김 PD는 "정석보다는 하고 싶은 대로 하는 텍사스 여행이다. 이서진 배우의 취향을 원격으로 함께 향유하는 여정이자, 오랜 동료애가 빛나는 재밌는 예능이 될 것"이라며 기대를 당부했다.

이서진을 필두로 한 미국 방랑 예능 '이서진의 달라달라'는 오는 24일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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