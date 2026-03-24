'서울 유아차 런' 28일 개최…광화문광장~여의도공원 교통 통제

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오는 28일 '2026 서울 유아차 런(Run)'이 광화문광장~여의도공원 일대에서 열린다.

서울 유아차 런은 영유아를 동반한 가족이 함께 참여하는 국내 최초의 대규모 도심 가족 축제다. 지난해에 이어 세 번째로 열리는 이번 대회는 올해 전국 최대 규모인 약 5000가족, 2만여 명이 참가하며 우리은행이 행사 후원에 함께한다.

[사진=서울시]

24일 서울시에 따르면 행사는 28일 오전 7시 30분부터 12시(정오)까지 진행되며, 8시30분 토끼반 출발을 시작으로 거북이반, 유아차 졸업반 순으로 출발한다.

코스는 서울의 중심 광화문광장을 출발해 서울광장, 숭례문을 지나 마포대교를 따라 푸른 한강 위를 가로질러 여의도공원에 도착하는 총 8km 구간으로, 서울 도심의 정수를 느낄 수 있는 매력적인 코스다.

행사에서는 육아로 지친 부모에게 정서적 위로와 공감의 장이 마련됐다. 행사 당일 KT스퀘어·코리아나빌딩 등 도심 주요 전광판을 통해 저출생 극복을 위한 메시지 영상을 송출한다.

출발지인 광화문광장에서는 유아차 꾸밈존, 해치와 소울프렌즈의 응원, 거리악단의 퍼포먼스가 열린다. 도착지인 여의도공원에는 완주를 기념할 수 있는 포토존, 완주 네임월, 메달 각인 서비스, DIY 메달 만들기 등 다양한 프로그램을 운영해 가족들의 특별한 추억 만들기를 지원한다.

지난 행사에서 아이들의 큰 사랑을 받았던 팝업형 키즈카페 '여기저기 서울형 키즈카페'도 문을 연다. 올해는 지난해보다 두 배 규모로 확대 운영해 행사장을 찾은 가족들에게 한층 넓고 풍성한 놀이 공간을 제공할 예정이다.

놀이 콘텐츠는 지난해 12종에서 올해 14종으로 확대하고, 스포츠바운스(축구·양궁·농구), 테라리움(정글짐), 구멍탈출, 볼풀수영장, 퐁퐁 점핑매트 등 신규 프로그램을 추가해 더욱 다채로운 체험이 가능하도록 구성했다.

시는 아동·영유아 가족이 대규모로 참여하는 행사인 만큼 구급차 5대 및 의료진(의사+간호사) 2팀, 코스에서 가이드 역할을 하는 안전요원 186명 및 모범운전자 300명, 행사 운영요원 101명, 자원봉사자 50명 등 운영인력 총 637명을 전 구간에 배치해 현장안전을 책임질 계획이다.

전날 기상특보 예보 단계에서 행사 운영 변동이 예상되는 경우에는 참가자에게 사전 안내문자를 발송하고, 행사 당일 오전 5시에 최종 운영 여부를 확정하여 재차 안내한다.

올해는 안전한 행사 운영과 교통통제로 인한 시민 불편 최소화를 위해 출발 시간을 오전 8시 30분으로 앞당겨 진행하며, 원활한 대회 진행을 위해 오전 6시부터 12시(정오)까지 대회 구간 내 주요 도로에서 구간별 교통통제가 이뤄진다.

구체적인 교통통제 시간과 우회 구간 등 자세한 사항은 '2026 서울 유아차 런(Run)' 누리집을 참고하면 된다. 기타 문의 사항은 서울 유아차 런 사무국 또는 120다산콜센터로 문의하면 된다.

마채숙 여성가족실장은 "서울 도심을 가득 채운 유아차와 가족들의 웃음소리는 저출생 극복을 향한 우리 사회의 가장 강력한 희망"이라며 "참가 가족의 안전을 최우선으로 내실 있게 준비한 이번 행사가 성공적으로 치러질 수 있도록, 대회 당일 교통 통제에 대한 시민 여러분의 너그러운 양해와 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.

100wins@newspim.com