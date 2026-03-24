업스테이지, 에이전트 AI 특화 '솔라 프로 3' 공개

에이전트 AI 성능 전작 대비 2배 향상

오픈라우터·자체 API로 즉시 이용 가능

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 업스테이지는 자체 개발 거대언어모델(LLM) '솔라 프로 3'를 공개했다고 24일 밝혔다.

최근 AI(인공지능) 경쟁의 무게중심이 단순 모델 성능을 넘어 실제 업무를 수행하는 에이전트형 AI로 이동하고 있다. 업스테이지는 솔라 프로 3가 이 흐름에 부응하는 모델이라고 설명했다.

업스테이지 '솔라 프로 3' [사진=업스테이지]

기존 '솔라 프로 2' 대비 3배 이상 커진 1020억 매개변수의 대형 모델인데도 비용과 처리 속도(TPS)는 동일하게 유지해 효율성을 높였다. 성능 면에서는 다단계 작업을 수행하는 도구 호출, 복합 지시 이행 등 에이전트 워크플로우 전반을 아우르는 실질적인 도약을 이뤄냈다.

구체적으로는 에이전트 종합 성능(Tau2-all), 코딩(Terminal Bench 2·SWE Bench), 지시이행(IFBench) 등 주요 LLM 벤치마크 평가에서 전작 대비 2배 이상 높였다.

또 업스테이지 자체 강화학습 기술 '스냅PO'를 적용해 에이전트 AI의 핵심인 심층 추론 능력을 고도화했다. 단순 답변 생성을 넘어 단계적 사고로 추론의 일관성과 맥락 판단력을 높인 결과, 경시대회급 수학(HMMT'26·AIME'26), 대학원 수준 과학(GPQA-Diamond) 등 고난도 추론 평가에서 높은 성능 도약을 달성했다.

일반 사용자 선호도(Arena-hard-v2)와 한국어 사용자 선호도 (Ko-Arena-hard-v2) 등 주요 평가 지표에서 유의미한 개선을 기록했으며, 사용자의 의도와 미세한 뉘앙스까지 정확히 반영해 체감 품질을 높였다.



솔라 프로 3는 글로벌 AI 모델 서비스 플랫폼 '오픈라우터(OpenRouter)'와 업스테이지 자체 API를 통해 즉시 이용할 수 있다. 대형 모델의 성능을 소형 모델 수준의 비용으로 도입할 수 있어, 에이전트 AI 전환을 검토하는 기업과 개발자들의 진입 장벽을 낮출 것으로 기대된다.

김성훈 업스테이지 대표는 "솔라 프로 3는 단순한 모델 성능을 넘어 실제 업무 환경에서 효과를 낼 수 있는 에이전트 AI 실용성의 도약을 목표로 개발됐다"며 "앞으로도 업스테이지는 업계 최고 수준의 기술력을 바탕으로 실제 산업 현장에서 쓰이는 AI 생태계를 확장해 나가겠다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com