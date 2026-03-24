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삭발·삭발·삭발...국민의힘, 지방선거 불리한 판세에도 '공천 몸살'

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김영환 가처분·김병욱 단식…공천 배제 반발 격화
주호영·이진숙 컷오프 반발…"지도부·공관위 엇박자"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 공천을 두고 국민의힘이 몸살을 앓고 있다. 당 지지율이 추락한 상황에서 지방선거 판세가 불리한 상황에서도 컷오프(공천 배제)된 후보들이 삭발하며 법적 조치까지 나서 내홍이 심화되고 있다.

선거를 정확히 71일 앞둔 24일 현재, 제1야당인 국민의힘 소속 지선 주자들의 삭발 시위와 단식이 이어지고 있다. 충북에서는 현역 김영환 지사가 컷오프 직후 삭발에 나선 데 이어 법원에 가처분을 신청하며 대응 수위를 끌어올리고 있다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김영환 충북지사가 23일 오전 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 국민의힘 공천 컷오프 효력 정지 가처분 신청 심문에 출석하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.03.23 ryuchan0925@newspim.com

◆ 충북지사 김영환·포항시장 김병욱 후보 "여조 1위 배제" 삭발 

김 지사는 "여론조사 1위인 현역 도지사를 컷오프 하는 것은 민주주의에 위배되는 일"이라며 공천 기준에 문제를 제기했다. 지역 내에서도 반발이 이어지고 있다.

윤희근 충북지사 예비후보도 기자회견을 열고 김 지사의 경선 참여 보장과 조길형 전 충주시장의 경선 복귀를 촉구하며 "공정한 경쟁을 통해 도민이 선택할 수 있는 장을 마련해야 한다"고 요구했다.

경북 포항에서는 김병욱 전 의원이 포항시장 공천 탈락 이후 국회 앞에서 삭발과 단식에 돌입하며 반발하고 있다.

김 전 의원은 "여론조사 1·2·3위 후보를 모두 배제하는 초유의 사태가 벌어졌다. 시민들의 압도적인 지지를 받는 후보들을 컷오프시킨 기준이 무엇인지 명확히 밝혀야 한다"고 비판했다.

포항에서 함께 컷오프된 박승호 예비후보도 지난 22일과 23일 잇따라 기자회견을 열고 중앙당의 입장 표명을 촉구하고 있다.

부산에서는 박형준 시장이 삭발에 나섰다. 박 시장에 대해서도 '컷오프설'이 흘러나왔지만, 부산 지역 의원들의 집단 목소리와 공천을 신청한 주진우 의원도 직접 경선을 촉구하며 경선 지역으로 확정됐다.

박 시장의 삭발은 공천에 대한 반발이 아닌 글로벌허브도시 특별법 제정을 촉구하는 과정에서 이뤄졌지만, 야권에서 삭발이라는 상징적 행위가 잇따라 등장하고 있다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 박형준 부산시장이 23일 오전 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 부산 글로벌허브도시 조성에 관한 특별법안(부산특별법) 제정을 촉구하며 삭발한 뒤 발언하고 있다. 2026.03.23 mironj19@newspim.com

◆ 대구시장, 주호영·이진숙 컷오프에 커지는 '잡음'

삭발까지 가지는 않았지만 대구시장 공천을 둘러싼 반발도 커지고 있다. 당초 '중진 컷오프설'이 횡행하던 대구시장 공천에 대해 중앙당 공천관리위원회는 결국 유력 후보로 거론되던 6선 주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장을 컷오프했다.

주 부의장은 페이스북을 통해 "장동혁 대표는 이정현 위원장의 등 뒤에 숨지 말라"며 공관위 결정과 지도부를 동시에 겨냥했다. 이어 "여론조사에서 앞서 온 유력 후보들을 아무런 설명도 없이 배제한 경선은 경쟁이 아니라 배제"라고 강도 높게 비판했다.

이진숙 전 위원장은 대구시당에서 기자회견을 열고 "공관위가 이번 결정을 재고하지 않으면 대구 시민이 그냥 넘어가지 않을 것"이라고 직격했다.

주 부의장은 무소속 출마도 검토 중인 것으로 알려졌다. 정치권 일각에서는 주 부의장이 무소속으로 대구시장 선거에 출마하고 그로 인한 대구 수성갑 국회의원 보궐선거에 한동훈 전 국민의힘 대표가 출마하는 시나리오도 나온다.

삭발에 나선 김병욱 전 의원 [사진 = 김병욱 전 의원 페이스북]

◆ 이정현 "현상유지 공천은 공멸"…장동혁 "공관위 결정 존중"

이정현 공천관리위원장은 23일 광역단체장 공천 방식을 둘러싼 논란과 관련해 "지금 우리 당은 위기가 아니라 생존의 갈림길에 서 있다"며 "현상 유지식 공천이 아니라 당의 체질과 구조를 바꾸는 공천을 하겠다는 판단을 내렸다"고 밝혔다.

이 위원장은 공천 기준에 대해 "정량 평가뿐 아니라 전략적·정성적 판단을 병행했다"며 "현지 상황과 확장성, 경쟁력, 국민 눈높이, 미래 리더십을 종합적으로 고려했다"고 설명했다. 이 위원장은 "직접 현장을 돌며 여론도 확인했다"고 말했다. 

컷오프 논란에 대해 "누군가를 내치는 공천이 아니라 재배치"라며 "같은 자리의 반복이 아니라 더 큰 역할을 맡기는 것이 진정한 존중"이라고 설명했다. 이 위원장은 "정치는 순환해야 한다"며 "기존 인물의 자리를 비워 청년과 전문가, 현장형 인재가 들어오는 것이 시대교체"라고 강조했다.

특히 이 위원장은 "계파나 사적 인연, 감정은 개입될 수 없었다"며 "오직 당의 생존과 국민 선택 가능성만 기준으로 삼았다"고 반발과 비판을 일축했다. 아울러 "변화를 미루는 것이 가장 큰 갈등"이라며 "지금의 충돌은 재건을 위한 불가피한 진통"이라고 이해를 구했다.

장동혁 대표는 공관위 결정을 존중하겠다는 입장을 밝혔다. 장 대표는 "제 생각과 일치하지 않아도 공관위 결정을 존중할 필요가 있다"며 "지방선거 승리를 위해 당을 위한 희생이 필요할 때"라고 말했다.

한 야권 관계자는 24일 "공관위 결정과 지도부 메시지가 엇갈리면서 현장에서 혼선이 커진 측면이 있다"며 "추가 공천 결과에 따라 비슷한 반발이 더 나올 가능성도 배제하기 어렵다"고 현재 국힘 내부의 상황을 전했다. 

oneway@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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