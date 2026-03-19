"민심은 막을 수 없다" 김영환 충북지사, 컷오프 항의 삭발

"나를 자를 수 있는 건 도민뿐"…법적 대응도 병행하며 강경 행보

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =국민의힘 공천에서 컷오프(공천 배제)된 김영환 충북지사가 19일 항의의 뜻으로 머리카락을 모두 잘랐다.

김 지사는 "도민만이 나를 심판할 수 있다"며 당 지도부의 결정을 정면으로 비판했다.

삭발하는 김영환 충북지사. [사진 =김영환지사 페이스북] 2026.03.19 baek3413@newspim.com

김 지사는 이날 자신의 페이스북에 "머리를 자르기 위해 이용원으로 향한다"며 삭발 영상을 직접 올렸다.

그는 글에서 "민심은 누구도 막을 수 없다. 누가 감히 누구의 목을 치려 하는가. 나를 컷오프할 수 있는 사람은 오직 충북도민뿐"이라고 강조했다.

이어 "이를 알지 못한 채 부화뇌동해 부나방처럼 날갯짓을 해서는 안 된다"며 "아직 희망이 있다. 우리의 절망이 곧 희망"이라고 적어 지지층 결집을 호소했다.

삭발 후 기자들과 만난 자리에서 김 지사는 "많은 역경과 탄압 속에서도 굴하지 않았다"며 "당의 잘못된 결정과 정치인의 일탈, 공권력의 무자비한 탄압은 국민의 동의를 얻기 어렵다"고 말했다.

국민의힘 공천관리위원회는 지난 16일 김 지사를 컷오프한 뒤 충북도지사 후보 추가 접수를 진행해 김 전 의원 1명만 신청했다. 이를 두고 당내에서는 '김 전 의원 내정설'이 돌았다.

김 지사는 이에 대해 "공관위가 김수민을 등록시켜 후보를 만드는 야바위 정치를 하고 있다"며 "동지의 불행을 틈타 배신의 칼을 꽂는 자를 내가 키웠다니 참담하다"고 비판했다.

그는 컷오프 조치의 효력 정지를 요구하는 가처분을 서울남부지법에 신청했으며, 심문은 오는 23일 민사합의51부에서 열릴 예정이다.

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