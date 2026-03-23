배수진 친 박형준 부산시장, 국회서 '부산발전특별법' 제정 촉구 삭발

"부산 글로벌 허브도시 위한 법안 필요"

"법안 미통과 시 부산 미래 영향 우려"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박형준 부산시장이 23일 국회에서 머리를 밀며 '부산 글로벌 허브도시 조성에 관한 특별법(부산발전특별법)'의 조속한 국회 통과를 요구했다.

박 시장은 평소 "머리 미는 행위나 굶는 식의 극단적 행동은 맞지 않는다"고 말해온 만큼, 삭발은 제도 안에서 할 수 있는 모든 방법이 막힌 상황에서 선택한 배수의 진으로 받아들여진다.

박형준 부산시장이 23일 국회 의사당 정문에서 기자회견을 열고 '부산 글로벌 허브도시 조성에 관한 특별법' 처리를 촉구하며 삭발을 하고 있다.[사진=부산시] 2026.03.23

박형준 부산시장은 이날 오전 9시 30분 국회의사당 정문 앞에서 기자회견을 열고 '부산 글로벌허브도시 조성에 관한 특별법'의 조속 제정을 촉구했다.​

장동혁 국민의힘 당대표를 비롯한 국민의힘 지도부, 박형준 부산시장, 정동만 국민의힘 부산시당 위원장, 지역구 국회의원, 시민단체 관계자 30여 명이 참석해 특별법의 국가전략적 필요성을 강조했다.

기자회견은 지난 11일 입법 공청회 이후, 전북과 강원 특별법은 국회 행정안전위원회 소위원회를 통과했지만, 부산 글로벌허브도시특별법은 안건 상정조차 되지 않은 상황에서 마련됐다.

박 시장은 "2년 전 이미 동일한 절차를 거친 부산 특별법만 배제된 것은 납득하기 어렵다"며 입법 지연과 형평성 문제를 강하게 제기했다.

기자회견에 앞서 박 시장은 오전 8시 30분께 국회를 방문해 장동혁 국민의힘 당대표 등 지도부와 면담하고 특별법 조속 처리를 공식 요청했다. 시장은 글로벌허브도시 특별법의 국가전략적 의미와, 장기간 지연으로 인한 지역 우려를 설명하며 정파를 넘어선 정치권의 책임 있는 결단을 요구했다.

기자회견에서 박 시장은 모두 발언을 통해 "부산을 싱가포르나 두바이처럼 세계적인 도시로 만들 수 있는 부산발전특별법이 바로 부산글로벌허브도시특별법"이라며 "더불어민주당이 왜 2년이 지나도록 부산발전 법안을 통과시키지 못하느냐"고 직격했다.

이어 장동혁 당대표와 정동만 시당위원장, 시민단체 대표는 "이 법안은 지역 현안을 넘어 대한민국 미래 성장 전략과 직결된 법안"이라고 강조하며 국회에 책임 있는 결단을 요구했다.

장동혁 당대표와 정동만 시당위원장, 시민단체 대표의 지지발언이 이어진 뒤, 박 시장은 시민단체 대표의 도움을 받아 국회의사당 정문 앞 계단에서 삭발을 강행했다.

박 시장은 "이미 국회 공청회까지 진행된 법안이 소위에 상정되지 못한 것은 납득하기 어렵다"며 "민주당은 부산 차별을 멈추고 160만 부산시민이 서명한 부산발전 특별법의 발목을 잡지 말라"고 목소리를 높였다.

ndh4000@newspim.com