'왕과 사는 남자', 가치봄 영화로 전국 상영…시·청각·비장애인 함께본다

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 1470만 관객을 돌파하며 2026년 최고의 흥행작에 등극한 영화 '왕과 사는 남자'가 가치봄 전국 상영을 진행한다.

역대 박스오피스 3위를 기록, 연일 흥행 신기록을 달성하고 있는 영화 '왕과 사는 남자'가 가치봄 상영을 통해 전국 관객과 특별하게 만난다. 영화 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기다.

[사진=(주)쇼박스]

가치봄 상영회는 한국시각장애인협회와 한국농아인협회에서 영화진흥위원회와 복권위원회의 지원을 받아 진행하는 상영회로, 영화 상영 시 화면 해설 음성 및 한글 자막을 제공하여 시각·청각장애인은 물론 비장애인까지 동일한 환경에서 작품을 온전히 즐길 수 있도록 접근성을 높인 상영 포맷이다. '왕과 사는 남자'가 오는 4월 가치봄 상영작으로 선정되어 4월 6일부터 20일까지 시각·청각장애인과 비장애인 모두 함께 극장에서 작품의 감동을 나눌 수 있는 특별한 관람 경험을 선사할 예정이다.

가치봄 상영회는 서울, 강원, 경기, 인천, 대전, 광주, 부산, 울산, 제주 등 전국 총 17개 시도의 77개 극장에서 순차적으로 진행되며 상영 스케줄에 대한 자세한 내용은 한국시각장애인연합회 및 한국농아인협회 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

역대 박스오피스 3위를 기록하며 함께 멈출 줄 모르는 흥행 가도를 달리고 있는 영화 '왕과 사는 남자'는 극장에서 절찬 상영 중이다.

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