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[기고] 생성형 AI 홍수 시대, 개발자의 책임은 어디까지인가

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박정인 덕성여대 AI Dyna Info 연구소 연구교수

인공지능은 더 이상 미래의 기술이 아니다. 이미 우리의 일상 속에서 글을 쓰고, 그림을 그리고, 코드를 생성하는 존재가 되었다.

특히 생성형 인공지능의 등장은 창작의 영역까지 기계가 진입했다는 점에서 법과 사회에 근본적인 질문을 던지고 있다. AI는 계속 개발해도 되는가.

책임의 본질은 무엇인가. AI 개발자에게 묻는 것은 양심이다. 양심의 출발점은 '학습'이다. 생성형 AI는 인터넷에 존재하는 방대한 데이터를 수집하고 분석하여 새로운 결과물을 만들어낸다. 이 과정에서 기존 저작물을 복제하는 행위가 필연적으로 발생한다.

전통적인 저작권법의 틀로 보면 이는 명백한 '복제'에 해당할 수 있다. 그러나 여기서 법은 곧바로 한계에 부딪힌다. AI의 학습은 단순한 이용이 아니라 데이터를 분해하고 통계적으로 재구성하는 과정이기 때문이다.

박정인 교수.

미국 법원은 이미 기능 분석이나 검색을 위한 복제에 대해 공정이용을 인정해 왔고, 이러한 논리는 AI 학습에도 일정 부분 적용될 수 있다. 하지만 진짜 문제는 보이지 않는 삭제이다.

AI 개발 과정에서 데이터는 정제되고 표준화된다. 이 과정에서 저작자 표시나 출처 정보와 같은 권리관리정보는 자동으로 제거되는 경우가 많다. 기술적으로는 효율성을 위한 처리일 뿐이지만, 법적으로는 저작권자를 추적할 수 없게 만드는 행위가 된다. 이는 단순한 복제 문제가 아니라 침해를 은닉하는 구조를 만든다는 점에서 훨씬 심각하다.

더 중요한 것은 책임의 중심이 점점 학습이 아니라 출력으로 이동하고 있다는 점이다. AI가 생성한 결과물이 기존 저작물과 실질적으로 유사하거나 시장을 대체할 경우, 이는 전통적인 저작권 침해로 평가될 수 있다.

애플 로고 [사진=블룸버그통신]

결국 문제는 AI가 무엇을 배웠느냐가 아니라, 무엇을 만들어냈느냐에 달려 있다. 이 문제에 대해 각국은 서로 다른 해법을 내놓고 있다.

유럽연합은 데이터 마이닝을 일정 범위에서 허용하되, 권리자의 거부권과 투명성 의무를 함께 부과하고 있다. 일본은 정보 분석 목적의 이용을 폭넓게 허용하는 대신 규제를 최소화했다.

반면 미국은 여전히 공정이용이라는 추상적 기준에 의존하고 있다. 우리나라는 어떠한가. 아직 명확한 기준이 없다. 공정이용 해석에 의존하는 구조 속에서 개발자와 기업은 법적 불확실성에 노출되어 있다.

인공지능법 제31조 제2항은 "인공지능사업자는 생성형 인공지능 또는 이를 이용한 제품 또는 서비스를 제공하는 경우 그 결과물이 생성형 인공지능에 의하여 생성되었다는 사실을 표시하여야 한다."고 하고는 있으나 시행령 제23조 제2항에서 그 표시란 "1. 사람이 인식할 수 있는 방법 또는 2. 기계가 판독할 수 있는 방법 과 같은 추상적인 내용이 전부이다.

그럼에도 이를 위반하면 3천만원의 과태료를 물릴 수 있음을 규정한다. 물론 과기부는 1년의 유예기간을 두겠다고 한 상태이다. 많은 사람들이 그쪽은 어떻게 하세요? 우왕좌왕 하는 가운데 EU 는 2027년 12월까지 법시행을 유예하고 우리나라는 이미 1월 22일부터 본격적으로 법시행으로 각 회사가 인공지능 전담부서를 회사내에 두고 나서 어떻게 이 법등을 해석해야 할지 창의성을 발휘하고 있는 상황이다.

노트북 화면에 표시된 오픈AI 로고 [사진=블룸버그]

이러한 상태가 지속된다면 산업은 위축되고, 동시에 저작권자 보호 역시 충분히 이루어지기 어렵다. 생성형 AI 시대에 필요한 것은 복잡한 규제가 아니라 명확한 원칙이다.

첫째, 합법적으로 접근 가능한 데이터만을 학습에 사용할 것. 둘째, 저작권 관련 정보의 제거를 최소화하고 투명성을 확보할 것. 셋째, 결과물이 기존 저작물을 대체하지 않도록 출력 단계에서 통제할 것. 그리고 표시에 있어 각 분야의 명확한 행정지도가 따라올 것, 이러한 원칙은 기술 발전을 가로막기 위한 규제가 아니라, 기술이 신뢰를 얻기 위한 최소한의 조건이다.

AI는 지금 '회색지대'에 서 있다. 이 상태가 길어질수록 기술도, 법도, 시장도 모두 불안정해진다. 이제 필요한 것은 분명하다. 불확실성을 줄이고, 책임의 기준을 명확히 하는 일이다. AI가 만든 콘텐츠와 인간이 만든 콘텐츠를 구별하여 후손들에게 물려주겠다는 우리의 의지는 명확하다. 그렇다면 그 출발점은 바로 생성형 AI 개발자의 책임을 법적으로 정립하는 데 있다.

빅웨이브로보틱스의 Physical AI 기반 조립 자동화 공정 및 휴머노이드 인케이싱 연계 시연. [사진=빅웨이브로보틱스]

박정인 교수(법학박사)는 대통령 국가지식재산위원회 본위원회 위원, 문체부 저작권보호심의위원회 심의위원, 문체부 여론집중도조사위원회 상임위원, 인터넷주소분과위원회, 웹콘텐츠 활성화위원회 자문위원, 강동구 공직자윤리위원회 심의위원, 경찰청 사이버범죄 강사 등 여러 국가 위원을 역임했다. 공공기관 대상 법령입안강의를 하며, 대학에서 특허법, 저작권법, 산업보안법, 과학기술법, 정보보안법, 디지털증거법, ICT트러스트공학, 일반 산업안전, 중대재해법 등을 강의한다. 한국인터넷진흥원, 한국콘텐츠진흥원, 인텔리콘 메타연구소, 해인예술법연구소, 숙명여대 초빙교수, 단국대 연구교수 등을 역임했다.

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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