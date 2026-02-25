세종시교육청, 교직원 'AI·데이터' 역량 강화 종합계획 수립

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종시교육청은 인공지능(AI)과 데이터 기반 행정 역량 강화를 위해 '교직원 AI·데이터 역량 강화 종합 계획'을 수립해 추진한다고 25일 밝혔다.

이번 종합 계획은 생성형 AI 확산과 데이터 기반 행정 요구가 급격히 증가하는 환경 변화에 대응하고 교육행정데이터통합관리시스템 전면 시행에 대비해 교직원 실무 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

계획 주요 내용으로는 ▲전 교직원 대상 AI·데이터 기본 역량 내재화 ▲실습·현업 적용 중심 교육 확대 ▲업무용 생성형 AI 도입을 통한 행정 효율화 ▲성과평가와 연계한 지속 가능한 역량 강화 체계 구축이다.

시교육청은 이를 위해 전 직원 대상 AI 이러닝 교육과 교육행정데이터통합관리시스템 사용자 실습 교육을 운영하고 일반직·교원·교육전문직·교육공무직 등 대상별·직무별 맞춤형 AI·데이터 교육 과정을 단계적으로 추진한다는 방침이다.

또 업무 현장에서 AI 활용이 자연스럽게 확산될 수 있도록 업무용 생성형 AI를 도입하고 교육행정데이터통합관리시스템의 데이터 취합·관리·시각화 기능을 적극 활용해 '증거기반행정' 체계를 정착시킬 계획이다.

아울러 부서 성과평가에 '교직원 AI·데이터 역량 강화' 지표를 신규 반영하고 행정안전부 AI 챔피언 역량 인증과 연계한 장려책을 운영함으로써 교육 이수가 실제 업무 혁신으로 이어지도록 유도한다.

이밖에도 세종 교육행정 데이터 리더단, AI 학습동아리, 아이디어 공모전, 경진대회 및 연말 성과나눔회 등을 통해 우수 사례를 발굴·확산하며 조직 전반에 AI·데이터 활용 문화를 정착시킨다는 방침이다.

구연희 세종시교육감 권한대행은 "데이터를 이해하고 활용하는 능력이 곧 교육행정의 경쟁력"이라며 "이번 종합 계획을 통해 모든 교직원이 인공지능(AI)·데이터를 자연스럽게 활용하는 행정 환경을 조성하고 데이터 기반 행정을 선도하는 교육청으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.

