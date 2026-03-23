위메이드 필리핀서 '레전드 오브 이미르' 파트너스 데이 개최

대만·태국 이은 세번째 행사...100여명 참석

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 위메이드는 MMORPG '레전드 오브 이미르(Legend of YMIR)'의 이용자 초청 행사 '파트너스 데이'를 필리핀 마닐라에서 성황리에 개최했다고 23일 밝혔다.

지난 22일 필리핀 마닐라에서 열린 이번 파트너스 데이는 대만, 태국에 이어 세 번째로 열린 행사로 이용자와 스트리머, 파트너스 서버장 등 100여 명이 참석했다.

위메이드는 MMORPG '레전드 오브 이미르(Legend of YMIR)'의 이용자 초청 행사 '파트너스 데이'를 필리핀 마닐라에서 성황리에 개최했다고 23일 밝혔다. [사진= 위메이드]

필리핀은 '레전드 오브 이미르' 글로벌 버전 서비스 국가 중 이용자 참여도와 길드 활동성이 높은 핵심 시장이다.

위메이드는 현지 이용자들과 견고한 신뢰 관계를 구축하고 이용자 간 네트워킹을 활성화하기 위해 이번 행사를 마련했다.

현장에서는 출시 예정인 신규 클래스 '룬파이터'를 직접 플레이해볼 수 있는 시연 행사도 진행돼 참가자들의 많은 관심을 모았다.

룬파이터는 뛰어난 기동성을 바탕으로 펀치와 킥을 활용한 근접 전투를 펼치는 클래스로 시원한 타격감을 선사한다.

'결계' 능력을 통해 아군에게는 버프를, 적에게는 디버프 효과를 부여하는 전투 스타일이 특징이다.

위메이드는 필리핀 이용자에 대한 감사의 의미로 특별한 신규 디시르와 동반자도 소개했다.

필리핀 전설 속 거대한 바다뱀 '바쿠나와(Bakunawa)'에서 착안한 디시르와 필리핀의 국조 '필리핀수리(Philippine Eagle)'를 모티브로 제작한 동반자를 선보일 예정이다.

이와 함께 향후 업데이트 로드맵을 공개하고 개발진과 이용자가 직접 소통하는 Q&A 세션도 열렸다.

보스레이드 타임어택 게임과 개발진과의 PvP 대결 등 참여형 프로그램이 이어졌으며 신규 파트너스 서버 서버장들이 자신의 서버를 소개하고 운영 계획을 발표하는 자리도 마련됐다.

위메이드는 이번 파트너스 데이에서 확인한 현지 이용자 의견을 게임에 적극 반영하고, 꾸준한 업데이트와 안정적인 운영을 통해 콘텐츠와 서비스 전반을 지속적으로 고도화할 계획이다.

'레전드 오브 이미르'에 대한 자세한 정보는 공식 사이트에서 확인할 수 있다.

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