위메이드 '위믹스', 필리핀 최대 가상자산 거래소 '코인스' 상장

페소로 거래 가능...블록체인 게임 '레전드 오브 이미르'와 시너지 기대

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 위메이드는 자회사 위믹스 재단이 발행한 '위믹스(WEMIX)'가 필리핀 가상자산 거래소 '코인스(Coins.ph)'에 상장됐다고 17일 밝혔다.

코인스는 1800만명 이상의 회원을 보유한 필리핀 최대 가상자산 거래소로 17일(한국시간)부터 입출금이 가능하다.

위메이드는 자회사 위믹스 재단이 발행한 '위믹스(WEMIX)'가 필리핀 가상자산 거래소 '코인스(Coins.ph)'에 상장됐다고 17일 밝혔다. [사진= 위메이드]

코인스는 필리핀 중앙은행으로부터 가상자산 서비스 제공(VASP), 전자화폐 발행(EMI) 등 공식 라이선스를 취득했다.

전통 금융과 가상자산을 아우르는 '올인원 금융 플랫폼'을 지향하며 현지 가상자산 시장을 선도하고 있다.

위믹스가 필리핀 거래소에 정식으로 상장한 것은 이번이 처음이다. 상장을 통해 위믹스를 현지 통화 페소(PHP)로 직접 거래할 수 있게 되면서 필리핀 이용자들의 위믹스 생태계 접근성과 편의성이 크게 향상됐다는 설명이다.

위메이드는 이번 상장이 지난해 10월 출시 이후 흥행을 이어가고 있는 블록체인 게임 '레전드 오브 이미르(Legend of Ymir)' 글로벌 버전과 강력한 시너지를 낼 것으로 전망했다.

레전드 오브 이미르 글로벌 버전 서비스 국가 중 필리핀 이용자 참여가 가장 활발한 만큼 이번 상장이 필리핀 내 신규 이용자 유입을 가속하고 게임 내 경제 활성화에 기여할 것이라는 설명이다.

위믹스 재단은 위믹스 생태계 확장을 위해 주요 해외 거래소 상장을 지속해서 추진하고 있다.

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