장성광업소 수몰반대 투쟁위, 세종 정부청사 앞 대정부 집회

[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 장성광업소 수몰반대 투쟁위원회(위원장 문윤기)가 23일 세종시 산업통상자원부 청사 앞에서 대정부 집회를 열고 장성광업소 갱도 수몰 계획의 즉각 철회를 촉구했다.
투쟁위는 김정관 산업통상자원부 장관에게 보내는 요청서를 통해 장성광업소의 역사적 가치를 강조했다. 1936년 개발에 착수한 이래 90년 가까이 대한민국 에너지 대동맥 역할을 해온 장성광업소는 단순한 탄광 이상의 가치를 지닌다는 주장이다.
문윤기 위원장은 "세계적 규모의 지하 수직갱도를 보유한 이 역사적 산물을 비용 논리로 수몰시키는 것은 근대 산업 유산을 영구히 매몰시키는 '역사의 단절'이자 국가적 손실"이라며 "당장 멈춰야 한다"고 목소리를 높였다.
투쟁위는 환경·안전 문제도 지적했다. 갱도 내 지하수 수계가 오염될 경우 낙동강 상류 수계와 하천 생태계가 회복 불가능한 타격을 입을 수 있다는 경고다.
집회 직후 투쟁위는 대한석탄공사(사장 김규한)와 면담을 진행했다. 면담에서 광해복구 정부정책의 문제점, 예상 환경 피해, 역사문화 보존의 필요성을 주장하며 대한석탄공사가 갱도보존의 당위성을 적극 피력해달라고 요청했다.
투쟁위는 일방적인 수몰 대신 철저한 안전성 검증을 거친 뒤 갱도를 유지·관리할 수 있는 방안을 마련해 줄 것을 정부에 요구했다. 정부의 전향적 입장 발표가 없을 경우 더욱 강력한 연대 투쟁을 이어갈 방침이다.
onemoregive@newspim.com