청호나이스, 얼음정수기 신제품 'The M' 출시..."국내 최소 사이즈"

가로 길이 19.5cm..."소형화 성능 동시에 확보"

단계별 얼음·온도 조절...여러 상황에 활용 가능

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 청호나이스는 신제품 'The M' 얼음정수기를 출시했다고 23일 밝혔다.

해당 제품은 가로 19.5cm(센티미터)의 국내 최소 사이즈를 구현한 것이 특징이다. 청호나이스는 'The M'은 내부 구조를 최적화해 소형화와 성능을 동시에 확보했다고 설명했다.

청호나이스 'The M' 얼음정수기 [사진=청호나이스]

3단계 얼음 사이즈 설정 기능을 적용해 음료 종류와 사용 상황에 따라 적합한 크기의 얼음을 선택할 수 있다. 단계별로 제빙 특성이 달라지는 구조로, 작은 사이즈를 선택할 경우 제빙 속도가 더 빨라진다. 또 하루 최대 772알, 약 6.7kg(킬로그램)의 얼음을 생산하는 성능을 갖췄으며, 얼음 저장 용량은 0.6kg로 한 번에 충분한 양의 얼음을 사용할 수 있다.

주요 버튼을 전면에 배치하고 터치 진동 기능을 적용해 자주 사용하는 기능을 직관적으로 조작할 수 있도록 설계했다. 온수는 45도(℃)부터 100℃까지 5℃ 단위로 조절 가능하며, 20단계 정량 출수와 연속 출수 기능을 지원한다. 냉수 역시 4단계 온도 조절이 가능하다.

세척이 용이하도록 설계해 위생 관리의 편의성을 높였다. 전기분해 살균 시스템은 얼음 트레이와 직수 유로관, 코크 등 물이 닿는 주요 부위를 자동으로 관리하고, 얼음 저장고 UV 케어 기능은 위생적인 사용 환경을 유지한다. 얼음 스파이럴에는 스테인리스 소재를 적용해 내구성과 위생성을 동시에 강화했다.

색상은 청호나이스의 시그니처 컬러인 클라우드 베이지, 클라우드 베이지+블랙, 토프 브라운 등 세가지다. 청호나이스는 신제품 출시에 맞춰 '선긋다'를 핵심 메시지로 한 광고 캠페인을 본격 전개한다. 이번 캠페인은 기존 얼음정수기와의 차별성을 직관적으로 전달하고, 제품 설계 전반에 반영된 방향성을 강조하는 데 초점을 맞췄다.

청호나이스 관계자는 "'The M' 얼음정수기는 크기, 성능, 위생, 사용 경험 전반에서 기존 제품과 차별화를 구현하고 얼음정수기의 새로운 기준을 제시한 제품"이라며 "앞으로도 차별화된 기술력과 제품 완성도를 바탕으로 시장의 기준을 지속적으로 만들어 나가며 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

stpoemseok@newspim.com