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"국산 CAR-T 시대 개막"…큐로셀, 림카토 9월 급여 출시 목표

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AI 핵심 요약

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  • 김원석 교수는 14일 림카토의 완전관해율 67%를 소개했다.
  • 큐로셀은 9월 급여 출시와 30개 치료센터 구축을 추진한다.
  • 성인 ALL과 SLE로 적응증을 넓혀 글로벌 진출도 노린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

면역 탈진 극복 겨냥 OVIS 플랫폼 적용
서울 대형병원 12곳과 공급망 계약 협의중

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = "기존 CAR-T 치료제들의 완전관해율이 40~50% 수준인 반면, 림카토는 67%의 결과를 보였습니다. 1년 반 이상 완전관해가 유지되면 완치를 기대할 수 있다는 점에서 고무적입니다."

14일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 큐로셀 림카토 허가 기념 기자간담회에서 김원석 삼성서울병원 혈액종양내과 교수는 기존 글로벌 CAR-T 치료제 대비 림카토의 경쟁력을 이같이 소개했다. 그는 "현재 저희 병원에서는 연간 70명 정도가 CAR-T 치료를 받고 있는데 오는 9월부터는 전체적인 CAR-T 치료를 림카토 중심으로 전환할 계획"이라고 말했다.

14일 큐로셀이 개최한 림카토 허가 기념 기자간담회에서 관계자들이 질의응답을 받고 있다. (왼쪽부터 이승원 상무, 김건수 대표, 김원석 교수, 조수희 센터장) [사진=큐로셀]

국내 최초 CAR-T(키메릭 항원 수용체 T세포) 치료제인 큐로셀의 '림카토(성분명 안발칼타젠오토류셀)'는 지난 4월 식품의약품안전처 품목허가를 획득했다. 적응증은 림카토는 두 가지 이상의 전신 치료 후 재발하거나 불응한 미만성 거대 B세포 림프종(DLBCL) 및 원발성 종격동 거대 B세포 림프종(PMBCL) 성인 환자 대상이다.

노바티스의 '킴리아' 등 글로벌 제약사 제품 중심이었던 국내 CAR-T 시장에 국산 치료제가 등장하면서 환자 접근성과 치료 환경에도 변화가 예상된다.

김건수 큐로셀 대표는 "림카토의 이번 허가는 단순히 하나의 신약 출시를 넘어 국내에서도 첨단 세포치료제를 자체 개발·상용화할 수 있는 역량을 증명한 사례"라며 "해외 의존도가 높았던 CAR-T 치료 환경 속에서 환자들이 실제 치료에 도달하기까지의 장벽을 낮추는 데 집중해 왔다"고 말했다.

이날 현장에서는 재발성·불응성 DLBCL 환자들의 절박한 치료 현실도 공유됐다. 김 교수는 "악성 림프종은 국내 혈액암 가운데 가장 흔한 암으로 연간 6000~6500명의 환자가 발생하고 이 중 약 40%가 DLBCL 환자"라며 "고령화 영향으로 신규 환자가 매년 약 5%씩 증가하고 있다"고 설명했다.

DLBCL 환자의 약 35~40%는 표준 항암치료 이후 재발하거나 치료에 반응하지 않는다. 특히 자가조혈모세포이식 이후 재발한 환자들의 예후는 좋지 않다. 김 교수는 "자가조혈모세포이식 대상이 되지 않는 환자들은 대개 3개월 이후 병이 다시 진행된다"며 "그래서 CAR-T 치료가 절망적인 환자들에게 다시 한 번 기회를 주는 치료제로 평가받는 것"이라고 말했다.

림카토의 임상 경쟁력도 부각됐다. 림카토는 임상 2상(CRCO1)에서 객관적 반응률(ORR) 75.3%, 완전관해율(CR) 67.1%를 기록했다. 완전관해를 6개월 이상 유지한 장기 반응군에서는 19개월 시점 무진행생존율(PFS)이 79.4%로 나타났다. 기존 CAR-T의 한계인 면역 탈진 현상을 극복하기 위해 독자 플랫폼 기술 'OVIS(OVercome Immune Suppression)'를 적용한 점도 강점으로 꼽힌다.

김건수 큐로셀 대표가 14일 열린 림카토 허가 기념 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. [사진=큐로셀]

◆ "기존 CAR-T 대비 합리적 약가 가져갈 것"

다만 현재 CAR-T 치료는 수억원대 고가 치료비와 제한적인 공급 체계 등으로 접근성이 낮다는 한계가 있다. 노바티스의 킴리아는 국내 급여 상한 금액이 약 3억6000만원으로 책정됐으며, 비급여 시에는 4억원~5억원 수준까지 거론된다. 큐로셀은 기존 CAR-T 치료 대비 합리적인 약가 포지션을 가져가겠다는 목표다.

사업 담당을 맡고 있는 이승원 큐로셀 상무는 "현재 건강보험 급여 등재 절차에 속도를 내고 있다"며 "일반적으로 신약 허가 이후 급여 등재까지 약 18개월이 소요되지만, 림카토는 보건복지부의 '허가-평가-협상 병행 시범사업' 대상으로 선정되면서 기간을 약 90일 단축할 수 있게 돼 오는 9월 급여 출시를 목표로 하고 있다"고 밝혔다.

이어 "이미 약제결정신청서를 제출했고 보완 자료 요청에도 즉시 대응한 상태로, 향후 암질환심의위원회와 약제급여평가위원회 준비도 철저히 진행하고 있다"며 "킴리아 대비 합리적인 약가 포지션을 바탕으로 위험분담제(RSA) 협상안도 선제적으로 설계하고 있다"고 전했다.

환자 접근성 확대 전략도 공개됐다. 현재 킴리아는 국내 18개 병원에서 치료가 가능하다. 큐로셀은 연내 30개 치료센터 구축을 목표로 하고 있다.

이 상무는 "5년에 걸친 킴리아의 온보딩 속도를 1년 안에 달성하겠다는 목표"라며 "현재 서울 주요 대형병원 12곳과 유의미한 공급망 계약 협의를 진행 중"이라고 말했다. 이어 "수도권뿐 아니라 국내 어디서든 림카토를 투여받을 수 있는 체계를 구축하겠다"고 강조했다.

큐로셀은 이를 위해 온라인 주문 플랫폼과 교육 플랫폼 구축도 완료했다. 주문·채집·제조·투여 전 과정에 대한 워크플로우를 정립했고 글로벌 수준의 콜드체인 물류 체계도 확보해뒀다.

큐로셀은 국내 시장을 넘어 글로벌 시장 진출도 본격화할 계획이다. 이 상무는 "점진적으로 국내 시장 점유율 85% 수준까지 확대하는 것이 목표"라며 "림카토를 기반으로 터키·중동·동남아 등 아시아 거점 시장 진출에 나서겠다"고 밝혔다. 이어 "하이퍼카인 플랫폼과 인비보 CAR-T 기술을 기반으로 글로벌 빅파마와의 기술이전 및 전략적 파트너십도 추진하겠다"고 말했다.

큐로셀은 림카토를 시작으로 적응증 확대에도 속도를 낼 계획이다. 조수희 큐로셀 임상개발센터장은 "현재 성인 급성 림프모구성백혈병(ALL)으로 적응증 확대를 추진하고 있다"며 "국내에서 허가된 킴리아는 소아 및 25세 미만 환자에 한정돼 있어 성인 환자들은 표준 치료 실패 이후 뚜렷한 치료 옵션이 부족한 상황"이라고 설명했다.

이어 "큐로셀은 지난 2022년부터 성인 ALL 적응증 확대를 준비해 왔으며 현재 임상 1상이 마무리 단계에 진입했다"며 "조만간 2상 진입이 가능할 것으로 기대하고 있고 글로벌 경쟁력 강화를 위해 일본으로 임상 확대도 추진 중"이라고 말했다.

자가면역질환 영역으로의 적응증 확장 계획도 공개했다. 조 센터장은 "전신홍반성루푸스(SLE)는 전 세계 환자가 약 350만명에 달하는 질환"이라며 "현재 국내 최초로 SLE 대상 CAR-T 임상시험 승인을 획득했으며 임상에 주력하겠다"고 전했다.  

sykim@newspim.com

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38년 아시아나 역사 속으로 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한항공과 아시아나항공의 통합 작업이 마지막 단계에 들어섰다. 양사는 오는 14일 합병 계약을 체결하고, 오는 12월 17일 '통합 대한항공' 출범을 공식화한다. ◆ 5년 6개월 만에 합병 마침표 대한항공과 아시아나항공은 13일 각각 정기 이사회를 열고 합병계약 체결을 승인했다. 양사 합병 계약 체결은 2020년 11월 17일 대한항공과 아시아나항공의 신주인수계약 체결 이후 5년 6개월여 만이다. 앞서 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 여객 수요 급감으로 아시아나항공의 재무구조와 경쟁력이 약화되자 정부와 채권단은 항공산업 안정화를 위해 총 3조6000억원 규모의 정책자금을 지원했다. 대한항공 B787-10 항공기. [사진=대한항공] 대한항공은 이번 인수·합병 추진 과정에서 아시아나항공의 재무구조 개선과 경영 정상화를 위해 노력했고, 지원받은 공적자금을 전액 상환했다고 설명했다. 대한항공은 통합 항공사 출범을 기반으로 글로벌 항공시장 내 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장 기반을 마련한다는 계획이다. 이번 합병으로 대한항공은 아시아나항공의 자산과 부채, 권리·의무, 근로자 일체를 승계한다. 합병 후 존속회사는 대한항공이며, 아시아나항공은 소멸한다. 대한항공은 공시를 통해 "합병 및 합병 후 통합 절차(PMI)를 통해 항공기 정비, 지상조업, 기내식 등 운항 인프라의 통합 운영으로 고정비 절감 및 규모의 경제를 실현할 수 있다"고 밝혔다. 이어 "해외 지점 및 영업망의 통합을 통해 중복 관리비용의 절감을 기대할 수 있다"고 설명했다. 합병 비율은 자본시장법령에 따른 기준시가를 바탕으로 대한항공 1 대 아시아나항공 0.2736432로 산정됐다. 이에 따라 대한항공의 자본금은 약 1017억원 증가할 것으로 예상된다. ◆ 안전운항 인가 등 후속 절차 본격화 대한항공은 합병 계약 이후 통합 항공사 운영을 위한 제반 절차에 착수한다. 항공사 안전운항체계의 안정적인 통합에 필요한 운영기준(OpSpecs·Operations Specifications) 변경 인가 등이 대표적이다. 운영기준 변경 인가는 합병 후 존속하는 대한항공의 기존 운항증명(AOC·Air Operator Certificate)을 유지하면서, 아시아나항공이 보유한 항공기와 안전 운항 시스템 전반을 대한항공 운영체계 안으로 통합하기 위한 법적·행정적 절차다. 대한항공은 오는 14일 합병 계약 체결 직후 국토교통부에 합병 인가를 신청한다. 오는 6월 중에는 통합에 따라 변경되는 항공 안전 관련 준수 조건과 제한 사항을 담은 운영기준 변경 인가를 신청할 계획이다. 국내 인허가 절차가 끝나면 해외 항공당국을 대상으로도 운영기준 변경 등 필요한 절차를 순차적으로 진행한다. 조원태 한진그룹 회장. [사진=대한항공] 아시아나항공은 오는 8월께 임시 주주총회를 열고 합병을 결의할 예정이다. 대한항공은 이번 합병이 소규모 합병 요건을 충족하는 만큼 아시아나항공 주주총회와 같은 날 이사회 결의로 주주총회를 갈음할 계획이다. 대한항공은 주주 권익 보호 절차도 병행했다. 대한항공은 "이번 합병이 주주들의 관심이 높은 사안인 만큼 주주 권익 보호 및 개정 상법에 따른 주주충실의무를 준수하기 위해 법무부가 발표한 '기업 조직개편 시 이사의 행위 규범 가이드라인'에서 권고하는 공정성 강화 조치를 충실히 이행했다"고 밝혔다. 대한항공은 자사 ESG위원회가 특별위원회 기능을 수행해 합병 거래 조건의 공정성 등을 별도 심의했다고 설명했다. 또 독립적인 외부 전문가를 통해 합병 가액과 비율의 적정성, 산정 방식의 공정성, 절차의 적정성, 주주 이익 보호 체계를 검증했다. 관련 내용은 증권신고서에 상세히 기재할 예정이다. ◆ 재무 부담 안고 시너지 본격화 대한항공은 재무 측면에서 단기 부담도 언급했다. 아시아나항공이 합병 전 기준 높은 부채비율과 상당 규모의 차입금 및 리스부채를 보유하고 있어 대한항공이 이를 포괄승계하게 되기 때문이다. 대한항공은 "합병 직후 단기적으로 합병 후 존속회사의 부채비율 상승 및 재무레버리지 확대가 불가피할 수 있다"고 밝혔다. 다만 "통합 현금흐름 창출 능력 강화, 중복 비용 절감에 따른 수익성 개선, 확대된 노선 네트워크를 기반으로 한 영업수익 증대를 통해 중장기적으로 재무 안정성이 점진적으로 회복 및 강화될 것으로 기대된다"고 덧붙였다. 대한항공의 아시나아항공 인수 관련 일지. [AI인포그래픽=김정인 기자] 영업 측면에서는 노선 네트워크와 운항 역량 통합이 핵심이다. 대한항공은 이번 합병을 통해 여객 네트워크 통합에 따른 운송 역량 확대와 MRO(항공기 정비·수리·운영) 등 고부가가치 사업 영역으로의 포트폴리오 재편을 추진한다. 대한항공은 "통합 네트워크를 기반으로 한 환승 수요 확대, 글로벌 항공사 동맹 스카이팀(Skyteam) 활용을 통한 코드쉐어 확대, 미주·유럽·동남아 등 핵심 국제선에서의 운항 효율화를 통해 중장기적으로 글로벌 영업 경쟁력이 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다. ◆ 마일리지·서비스 통합도 과제 통합 항공사 출범을 앞두고 안전 운항과 고객 서비스 통합 작업도 속도를 내고 있다. 대한항공은 중복 노선 재배치와 신규 노선 개발을 통해 고객 선택지를 넓히고, 공항 라운지 리뉴얼과 기내식 개편, 공항 터미널 이전 등을 통해 서비스 품질을 높여왔다. 양사 마일리지 통합안은 공정거래위원회 등 관계당국과 협의 중이다. 대한항공은 통합안이 확정되는 대로 고객들에게 안내할 계획이다. 인천 영종도 운북지구에 위치한 제2 엔진 테스트 셀의 모습. [사진=뉴스핌DB] 대한항공은 합병 이후 기존 이원화된 마일리지 프로그램, 지상조업, 기내서비스 운영 체계를 통합해 내부 비효율을 줄이고 원가 절감과 서비스 품질 향상을 추진할 계획이다. 안전 운항을 위한 선제 투자도 진행 중이다. 대한항공은 통합 후 늘어나는 기단과 노선, 인력에 대비해 서울 강서구 본사 종합통제센터(OCC), 객실훈련센터, 항공의료센터를 리모델링하고 업무 시스템을 정비했다. 통합 항공사 출범 직후 운항상 혼란을 줄이기 위해 양사 운항승무원 훈련 프로그램도 표준화했다. 엔진 테스트 셀(ETC), 신 엔진 정비 공장, 인천국제공항 인근 정비 격납고 등 대규모 항공기 정비 시설도 확장하거나 새로 짓고 있다. 대한항공은 통합 항공사 출범으로 국가 항공산업 경쟁력 보존, 인천국제공항 허브 기능 강화, 글로벌 항공 네트워크 확대 등의 효과를 기대하고 있다. 합병 기일은 오는 12월 16일이다. 통합 대한항공은 합병 이튿날인 12월 17일 출범한다. 이에 따라 아시아나항공 브랜드는 출범 38년 만에 역사 속으로 사라지게 된다. kji01@newspim.com 2026-05-13 17:38
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조국, 평택을 유세 중 이마 부상 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었지만, 예정된 일정을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 조 대표는 13일 페이스북을 통해 "어제 일정 중 이마를 문에 세게 부딪히는 작은 사고가 났다"며 "자고 일어나니 눈두덩이가 붓고 멍이 들었다"고 했다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표가 유세 도중 이마를 문에 부딪치는 사고로 눈 부위에 멍이 들었다고 13일 밝혔다. [사진=조국 페이스북] 조 대표는 이날 오전 MBC 라디오 프로그램 '김종배의 시선집중' 인터뷰를 마친 뒤 자신이 거주 중인 평택 안중의 병원을 찾아 치료를 받았다고 했다. 그러면서 "주사도 맞고 약도 받았다"며 "의사, 간호사 선생님들의 환대와 내원하신 주민들의 응원에 감사했다"고 했다. 이어 동네 카페를 찾은 사실도 전하며 "소염제가 조금 독할 수 있으니 뭐라도 먹고 약을 먹으라는 당부를 들었다"고 설명했다. 그러면서 "내부가 마치 도서관 또는 화랑 같다"며 "조용히 독서하기 좋지만 저는 독서할 여유가 없다"고 했다. 조 대표는 이후 추가로 올린 글에서 문재인 정부 청와대 출신 인사들이 선거사무소를 찾았다고 밝혔다. 그는 "문재인 정부 청와대에서 근무했던 실장, 수석, 비서관님들이 선거사무소로 오셨다"며 "오른쪽 눈에 멍이 든 걸 보시고 놀라셨지만 '액땜'했다고 격려해주셨다"고 했다. 또 "거리에서 뵙는 시민들도 깜짝 놀라신다"며 "관리를 잘못한 점 죄송하다"고 적었다. 이어 "멍이 완전히 사라지는 데는 2~3일 걸릴 것 같다"면서도 "멍든 눈으로도 뚜벅이는 계속된다"고 강조했다. chogiza@newspim.com 2026-05-13 14:28

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부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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