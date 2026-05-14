'북구갑' 하정우 "국민배당금, 하나의 아이디어…고용 없는 성장 고민해야"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 하정우 후보는 14일 AI 국민배당금 구상은 하나의 아이디어라고 밝혔다
- 하 후보는 AI로 인한 고용없는 성장 문제와 부가가치 재분배 방안을 고민해야 한다고 말했다
- 하 후보는 2월부터 AI전략위원회와 시민단체가 공론화와 숙의 과정을 진행 중이라고 설명했다
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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 하정우 더불어민주당 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보는 14일 김용범 청와대 정책실장의 'AI(인공지능) 국민배당금' 언급에 대해 "하나의 아이디어라고 생각한다"고 밝혔다.
하 후보는 이날 부산 북구 구포동 선거사무소에서 열린 1호 공약 발표 기자회견 후 기자들과 만나 "많은 사람이 인공지능 시대가 도래하면서 고용 없는 성장, 고용과 연결되지 않는 성장의 문제에 대해 지금부터 고민해야 한다고 얘기하고 있다"고 말했다.
이어 하 후보는 "고용 없는 성장에서 AI를 통한 부가가치를 어떻게 재분배할 것인가, 어떻게 재분배해야 지속 가능할 것인가에 대한 논의라고 보면 된다"며 "다양한 아이디어와 관점을 갖고 논의를 하는 걸 출발해야 한다고 본다"고 설명했다.
그러면서 "이러한 부분을 올해 2월 AI전략위원회에서 다양한 시민단체와 함께 논의를 시작해 왔고, 시간을 들여가면서 공론화하고 숙의 과정을 거쳐 함께 올바른 방법을 찾아가야 한다"고 덧붙였다.
seo00@newspim.com