미중 정상 "우린 동반자"...환호하는 아이들에 할아버지 미소

AI 핵심 요약beta
- 트럼프와 시진핑이 14일 베이징서 회담했다.
- 이란 종식 공조와 대만·무역 현안을 논의했다.
- 양국 관계 개선 기대 속 국빈 만찬이 예정됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가 주석이 14일 베이징에서 머리를 맞댔다. 트럼프 대통령의 중국 방문은 2017년 11월 이후 9년만이다.
이란 전쟁 종식을 위한 공조 방안과 대만 문제, 양국 무역·통상 현안 등 이번 회담에서 다뤄야할 의제 하나 하나가 상당한 중량감을 지닌다. 회담 결과에 따라 글로벌 안보와 세계 경제에 미칠 영향 또한 크다.
회담 장소인 인민대회당으로 향하기 위해 트럼프 대통령이 군 의장대 앞으로 들어서자 시 주석이 그를 맞이해 함께 회담장으로 향했다.
양국 국기와 꽃을 흔들며 두 정상을 향해 환호하는 아이들 앞에서 두 정상은 나란히 멈춰서서 손을 흔들고 박수를 치며 함박 웃음으로 호응했다.
이날 환영식에 참여한 아이들은 같은 색의 옷을 맞춰 입지 않고 제각각 다양한 색깔을 옷을 입고서 레드 카펫 위의 두 정상을 반겼다.
마코 루비오 국무장관과 스콧 베선트 재무장관, 젠슨 황 엔비디아 대표 등 이번 방중에 동행한 미국 고위관리들과 기업인들은 회의장 계단에 도열해서 두 정상의 입장을 기다렸다.
양국 관계는 물론이고 국제 정세에 분수령이 될 회담에 임하면서 두 정상은 이번 만남을 계기로 양국 관계가 크게 좋아질 것이라고 덕담을 주고 받았다.
회담장에 들어선 시 주석은 모두 발언에서 중국과 미국이 이른바 '투키디데스의 함정'에 빠지지 말고 새로운 대국 관계의 패러다임을 개척하자고 제안했고, 트럼프 대통령은 양국 관계가 그 어느 때보다 더 좋아질 것이라고 자신했다. 그러면서 "시 주석과 환상적인 관계를 맺고 있다"고 분위기를 띄웠다.
월스트리트저널(WSJ)은 두 정상이 이번 회담에서 사실상 서로 다른 목표를 추구하고 있다며 시 주석은 미국과 무역 분쟁을 해결하고 대만에 대한 미국의 강경 입장을 누그러뜨리고 싶어한다고 보도했다.
트럼프 대통령의 경우 이란 전쟁 종식을 위해 시 주석의 적극적 지원을 바라는 한편 가을 중간선거에 보탬이 될 수 있는 경제 협정을 중국과 내놓기를 바란다고 신문은 전했다.
이날 정상회담 일정이 마무리 되면 트럼프 대통령은 미국의 재계 지도자들과 함께 시 주석이 준비한 국빈 만찬에 참석한다.
osy75@newspim.com