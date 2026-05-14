[6.3지선 인터뷰] 구자열 "원주, 인구 50만·예산 4조 도시로…경제 퍼스트 시정"

AI·바이오·모빌리티 3대 축…GTX·ITX·SOC 확충·구도심 재생·문화도시 조성

원강수 '허위 학력' 공세에 "정식 학위 표기 아냐…허위사실 아니다" 반박

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 구자열 강원 원주시장 후보가 원주를 인구 50만·예산 4조원의 중부 내륙 경제수도로 키우겠다며 '경제 퍼스트 시정'을 전면에 내세웠다.

AI와 바이오, 미래 모빌리티를 3대 신산업 축으로 제시하고, 교통·SOC 확충과 구도심 재생, 문화·복지 인프라 확대를 통해 "청년이 떠나지 않고 돌아오는 도시"를 만들겠다고 약속했다.

구 후보는 14일 <뉴스핌>과의 인터뷰에서 "원주는 인구 감소와 청년 유출, 지역 간 불균형이라는 삼중의 위기에 처해 있다"며 "4대 비전과 10대 핵심 공약을 통해 위기를 기회로 바꾸는 '원주 대전환'을 이루겠다"고 자신감을 드러냈다.

그는 "과거 공직과 민간에서 쌓은 경험을 바탕으로 원주 발전의 큰 그림과 실행 로드맵을 동시에 제시할 수 있는 후보"라며 "임기 4년 안에 시민이 체감하는 변화를 보여주겠다"고 말했다.

그는 "일자리와 기업 유치가 모든 정책의 출발점이 되는 경제 퍼스트 시정을 펼치겠다"며 "산업·교통·주거·문화·복지를 하나의 패키지로 추진해 시민 삶의 질을 동시에 끌어올리겠다"고 강조했다. 구 후보는 각 공약에 대해 "단순한 구호가 아니라 재원과 일정, 책임 부서를 이미 가정해 놓은 실행 가능한 계획"이라고 덧붙였다.

어린이와 손뼉을 마주치는 구자열 예비후보.[사진=구자열 선거사무소] 2026.05.03 onemoregive@newspim.com

◆AI·바이오·미래 모빌리티 '3대 신산업' 육성…"15분·30분 도시" GTX·ITX 연계·SOC 대전환

구 후보는 기존 의료·바이오 기반에 AI를 접목한 'AI 헬스케어 클러스터' 조성을 최우선 과제로 꼽았다. 원주 기업도시와 혁신도시에 관련 기업과 연구기관을 집중 유치해 "일자리와 사람이 모이는 첨단 산업도시로 도약시키겠다"는 구상이다.

그는 또 UAM(도심항공교통)·전기차·자율주행 등 미래 모빌리티 산업을 새로운 성장축으로 키우겠다고 밝혔다. 구 후보는 "기업도시에 100개 앵커기업 유치를 목표로 삼고 세제·입지·규제 완화 등 전방위 지원을 펼치겠다"며 "365일 기업 애로 해소 시스템을 가동해 기업하기 좋은 도시 1번지를 만들겠다"고 설명했다.

농촌·읍면 지역에 대해서는 농산물 고부가가치화와 로컬푸드 활성화를 통해 도·농 상생 경제를 구현하겠다고 했다. 소상공인·자영업자를 위한 상권 르네상스, 전통시장 현대화, 디지털 전환 지원 등도 함께 추진하겠다는 계획이다.

구 후보는 "관련 부처·기관과 사전 협의와 검토를 진행해 왔다"며 "시장 취임 즉시 속도전으로 추진하겠다"고도 했다. 그는 "투자와 일자리가 먼저 움직여야 교육·문화·복지도 지속 가능하다"며 "원주의 성장 엔진부터 확실히 살려놓겠다"고 말했다.

교통·SOC 공약과 관련해 구 후보는 수도권 접근성 강화를 위한 GTX·ITX 연계와 철도망 개선, 광역도로 확충 등을 묶은 'SOC 대전환'을 공약으로 내세웠다. 그는 "기업도시·혁신도시·원주역을 촘촘히 잇는 간선 교통망과 대중교통 체계를 재정비해 출퇴근 30분, 생활권 30분 시대를 열겠다"고 말했다.

생활 SOC 분야에서는 체육·문화·복지 시설 확충과 함께 노후 인프라 정비, 공공임대·청년주택 공급 확대 등을 약속했다. 도심 주차난과 교통 혼잡 해소를 위해 주차장 확충, 순환도로 체계, 대중교통 서비스 개선도 병행하겠다는 복안이다.

구 후보는 "구도심·혁신도시·기업도시가 따로 노는 것이 아니라 하나의 생활권으로 연결되도록 하겠다"며 "원주 전역을 15분 생활도시에 가깝게 재편하는 것이 목표"라고 설명했다. 그는 "교통과 SOC는 단순한 편의의 문제가 아니라 기업 투자와 인구 유입을 좌우하는 핵심 인프라"라고도 부연했다.

구자열 후보가 시민들의 의견을 청취하고 있다.[사진=구자열 선거사무소] 2026.05.14 onemoregive@newspim.com

◆구도심 재생·문화도시 조성…"아이 키우기 좋은 도시·청년이 돌아오는 도시"

구도심 활성화 방안으로는 도시재생 뉴딜과 상권 재생, 공공·문화시설 배치를 결합한 패키지형 재생사업을 제시했다. 원주천·치악산 등 자연자원을 활용한 친수공간 조성, 공원·녹지 확충으로 쾌적한 도시 환경을 만들겠다는 계획이다.

문화·관광 정책과 관련해서는 레트로 감성과 K-컬처 요소를 접목한 야간관광·축제·공연 콘텐츠 확대를 약속했다. 구 후보는 "원주를 낮에는 경제도시, 밤에는 문화·관광도시로 만들겠다"며 "시민 누구나 집 근처에서 공연·체육·여가를 즐길 수 있도록 생활문화센터와 공연장, 체육시설을 촘촘히 배치하겠다"고 밝혔다.

그는 "문화는 도시 경쟁력의 중요한 기준"이라며 "아이부터 어르신까지 일상에서 문화를 누리는 '생활문화도시 원주'를 만들겠다"고 했다. 또 "지역 예술인과 청년 문화기획자들이 중심이 되는 'K-컬처 플랫폼 도시'를 지향하겠다"고 덧붙였다.

구 후보는 아이 돌봄·교육·청년 일자리까지 이어지는 '원스톱 가족지원 체계'를 구축해 아이 키우기 좋은 도시를 만들겠다고 강조했다. 노인·장애인·취약계층에 대한 맞춤형 복지, 돌봄 인프라 강화, 의료 접근성 향상도 주요 과제로 제시했다.

청년 정책으로는 창업·취업 지원, 청년 주거·문화공간 조성, 청년 정책 참여 확대 등을 내놨다. 그는 "청년이 떠나는 도시에는 미래가 없다"며 "청년이 머무르고 돌아오는 도시가 돼야 기업도, 대학도, 문화도 살아난다"고 말했다.

구 후보는 "청년을 시정의 파트너로 인정하고, 청년이 직접 참여하는 정책 설계 시스템을 도입하겠다"며 "원주를 '청년 친화 1번 도시'로 만들겠다"고 강조했다. 교육 인프라 개선과 지역 대학·연구기관·기업 간 협력 강화로 교육·연구·산업이 선순환하는 구조도 구축하겠다는 구상이다.

시정 운영 기조와 관련해선 "소통과 협치, 현장 중심 행정"을 내세웠다. 구 후보는 "정책의 출발점은 항상 시민"이라며 "시장 집무실보다 현장을 더 많이 찾는 시장이 되겠다"고 했다.

그는 "공직사회가 책상 행정에서 벗어나 시민 곁으로 가는 시정을 구현하겠다"며 "성과 중심, 책임 행정을 정착시키겠다"고 밝혔다. 또 "다양한 계층의 목소리를 상시적으로 듣는 '원주 시민회의(가칭)'를 운영해 시정에 반영하겠다"고 덧붙였다.

구자열 후보가 소상공인과 대화를 나누고 있다.[사진=구자열 선거사무소] 2026.05.14 onemoregive@newspim.com

◆원강수 '허위 학력' 공세에 "정식 학위로 쓴 적 없다" 반박…"시민의 삶을 바꾼 시장이라는 평가 받고 싶다"

원강수 현 원주시장은 최근 구자열 후보가 과거 특정 대학 이력을 실제보다 과장해 '허위 학력'을 기재했다는 의혹을 제기했다. 이와 관련해 구 후보 측은 별도 입장문을 내고 "문제가 된 학교 이력은 정식 학위를 의미하는 학력으로 표기한 적이 없다"며 "허위로 학력을 꾸며낸 사실도 없다"고 반박했다.

구 후보 측은 2008~2009년 해당 과정 이수 당시부터 '수료' 등으로 표기해 왔고, 2010년과 2013년 선거 때 제출한 자료에서도 정식 학위로 기재한 사실이 없다고 설명했다.

특히 2010년 선거 당시 선관위 제출 이력과 관련해 "관련 법령과 양식에 맞춰 사실대로 기재했고 이후 2013년까지 8년 가까이 같은 방식으로 사용해왔다"며 "상대 후보가 사실관계를 왜곡해 네거티브 공세를 펴고 있다"고 주장했다.

구 후보 측은 "검증은 엄정하게 받겠다"면서도 "허위사실 유포에는 법적 대응을 포함해 단호히 대처하겠다"고 밝혔다. 이어 "이번 선거는 허위 학력 논란이 아니라 원주의 미래 비전과 시민 삶을 어떻게 바꿀 것인지로 평가받아야 한다"며 정책 경쟁을 거듭 강조했다.

구 후보는 4년 임기를 마친 뒤 시민들로부터 어떤 시장으로 기억되고 싶은지 묻는 질문에 대해 "원주를 시민의 도시로 바꾼 시장, 말이 아니라 시민 삶을 바꾼 시장이었다는 평가를 받고 싶다"고 답했다. 그는 "시민의 것을 시민의 품으로 돌려주자는 것이 저의 궁극적인 목표"라고 거듭 강조했다.

그는 "지난 4년이 시민을 행정의 대상으로 보는 시정이었다면 저는 시민이 직접 결정하고 행정이 집행하는 시민주권의 시대를 열겠다"고 말했다.

이어 "교통비·주거비·돌봄 부담은 줄이고, 집 가까이에 갈 곳·놀 곳이 많고, 은퇴 없이 일할 수 있는 도시를 만드는 '품격 높은 매력도시 원주'를 반드시 실현하겠다"며 "시민들께서 원주에 살아서 행복하다고 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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