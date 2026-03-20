청호나이스 작은사랑 실천운동본부, 봄맞이 야외 봉사활동 진행

임직원 참여 기반 지속적 나눔 활동 전개

에버랜드 나들이...정서적 교류·사회적 참여 지원

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 청호나이스는 사내 봉사단체 '작은사랑 실천운동본부'가 지난 19일 성프란치스꼬장애인복지관과 함께 봄맞이 야외활동을 진행했다고 20일 밝혔다.

이번 봉사활동은 서울 구로구에 위치한 성프란치스꼬장애인복지관 '햇살터' 이용자들과 함께 경기도 용인시 에버랜드를 방문하는 일정으로 마련됐다. 청호나이스 임직원들은 복지관 이용자들과 동행하며 동물 관람, 산책, 식사 등 다양한 프로그램에 참여했다.

청호나이스 사내 봉사단체 '작은사라 실천운동본부'는 지난 19일 성프란치스꼬장애인복지관과 함께 봄맞이 야외활동을 진행했다. [사진=청호나이스]

활동에 참여한 복지관 이용자는 "밖에 나와서 동물도 보고 함께 시간을 보내서 정말 즐거웠다"고 전했다. 성프란치스꼬장애인복지관 관계자는 "모처럼 외부 활동으로 햇살터 이용자들이 다양한 경험을 할 수 있는 뜻깊은 시간이었다"며 "청호나이스 임직원들과의 동행이 큰 도움이 됐다"고 밝혔다.

'작은사랑 실천운동본부'는 지난 2003년 출범한 청호나이스 사내 봉사단체로, 임직원들의 자발적인 참여를 기반으로 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 장애인·아동·지역사회 이웃을 대상으로 체험형 봉사와 환경 개선 활동 등을 지속적으로 전개하며 나눔 문화 확산에 이바지했다.

청호나이스 관계자는 "이번 활동은 단순한 봉사를 넘어 함께 시간을 보내며 서로를 이해하는 의미 있는 자리였다"며 "올해도 다양한 나눔 활동을 지속적으로 이어가며 지역사회와 함께하는 사회적 가치를 실천해 나가겠다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com