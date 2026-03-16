청호나이스, 신제품 '더 엠 얼음정수기' 티저 광고 공개

이날 사전예약 진행…고객 대상 최대 혜택 제공

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 청호나이스가 국내 최소 사이즈 '더 엠(The M) 얼음정수기' 출시를 앞두고 '선긋다'편 티저 광고를 공개했다고 16일 밝혔다.

이번 캠페인은 경쟁이 치열해지는 얼음정수기 시장에서 기존 제품들과 차별화된 기술력으로 선을 긋고 The M으로 새로운 기준을 제시하겠다는 의미를 담았다.

[사진=청호나이스]

핵심 메시지인 '선긋다'는 얼음정수기의 기능을 한층 강화해 기존 제품들과의 기술적 차별화를 선언한다는 의미와 자주 사용하는 기능과 그렇지 않은 기능 사이에 명확한 경계를 두고 누구나 쉽게 사용할 수 있는 인터페이스를 구현하겠다는 의미를 담고 있다.

티저 광고에서는 횡단보도, 테니스코트, 악보의 오선지를 활용해 일상에서 선이 사라져 혼란스러운 순간을 보여주며 우리 일상에 선이 필요한 이유에 대한 메시지를 전달한다. '이것이 우리 일상에 선이 필요한 이유'라는 문구와 함께 신제품의 모습이 일부 공개되며 제품 출시에 대한 기대감을 높인다.

청호나이스는 이번 캠페인을 통해 '얼음정수기의 시작과 끝, 청호나이스'라는 메시지로 세계 최초 얼음정수기를 선보인 기술력을 기반으로 한 브랜드 정체성을 강조하고, 얼음정수기 시장을 선도해 온 기업 이미지를 강화할 계획이다.

해당 제품은 이달 중 출시될 예정이며 사전예약도 함께 진행된다. 사전예약 고객에게는 최대 혜택이 제공되며, 자세한 내용은 청호나이스 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

stpoemseok@newspim.com