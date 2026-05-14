李대통령, 멕시코 정상과 통화…'FTA 협상' 재개 필요성 강조

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 14일 셰인바움 멕시코 대통령과 통화해 한·멕시코 FTA 협상 재개를 논의했다
- 양 정상은 G7 정상회의 계기 회담 이후 우호적 교류 지속과 BTS로 촉발된 양국 문화교류 확대 의지를 확인했다
- 이 대통령은 에너지 등 실질 협력 확대와 월드컵 개최를 축하했고 양 정상은 향후 실무 준비를 통해 관계 발전을 모색하기로 했다
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셰인바움 대통령의 멕시코 초청도 수락
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 =이재명 대통령이 14일 클라우디아 셰인바움 파르도 멕시코 대통령과 전화 통화를 하고 한·멕시코 자유무역협정(FTA) 협상의 조속한 재개를 논의했다.
강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 이날 오전 셰인바움 대통령과 통화했다고 밝혔다.
양 정상은 우선 지난해 6월 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 9년 만에 양자 정상회담을 개최한 이후, 올해 1월 정상 간 서신 교환을 비롯해 고위급 간 우호적 교류가 지속되는 중이라고 평가했다.
양 정상은 지난 5월 6일 방탄소년단(BTS)을 보기 위해 멕시코 소칼로 광장에 모인 수만 명의 인파가 매우 인상적이었다는 소회도 공유했다. 두 정상은 이에 양국 간 문화교류 협력 강화를 위한 노력도 배가하기로 했다.
이 대통령은 또 멕시코가 한국의 중남미 최대 교역·투자 국가라는 점을 언급했다. 그러면서 양국 FTA 협상의 재개 필요성을 강조했다. 이 대통령은 이후 "중동전쟁 이후 글로벌 경제의 불확실성이 커지는 상황에서 유사한 입장에 있는 양국이 에너지를 비롯한 다양한 분야에서 협력을 확대해 나가길 바란다"고 했다.
셰인바움 대통령도 "한국과의 경제 협력을 포함한 실질 협력 증진에 매우 큰 관심이 있다"고 화답했다.
이 대통령은 다가오는 6월 멕시코의 세계 최초 세 번째 월드컵 개최를 축하하고 성공도 기원했다. 셰인바움 대통령의 멕시코 방문 초청도 수락했다.
양 정상은 향후 실무 준비를 차질 없이 진행해 양국 관계 발전 방안을 더욱 심도 있게 논의하기로 뜻을 모았다.
pcjay@newspim.com