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2026.03.23 (월)
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[오늘 A주] 이란 확전 공포에 급락...태양광 섹터는 연일 강세

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상하이종합지수3813.28(-143.77, -3.63%)
선전성분지수 13345.51(-520.69, -3.75%)
촹예반지수 3235.22(-116.88, -3.49%)
커촹판50지수 1261.44(-56.87, -4.31%)

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 23일 중국 증시는 급락했다. 이란 전쟁이 격화될 것이라는 예상에 그동안 잘 버티던 중국 증시에도 패닉 셀 현상이 발생했다.

이날 상하이종합지수는 3.63% 하락한 3813.28, 선전성분지수는 3.75% 하락한 13345.51, 창예반지수는 3.49% 하락한 3235.22로 각각 장을 마감했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 21일 SNS를 통해 48시간 내에 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않으면 이란의 발전 시설을 초토화하겠다고 예고했다. 트럼프 대통령의 최후통첩 시한은 한국 시간으로 24일 오전 8시 44분으로 전해지고 있다.

트럼프 대통령의 통첩을 이란이 받아들일 가능성은 낮은 것으로 분석되고 있다. 실제로 이란은 해협 봉쇄 강도를 더욱 높이겠다고 맞서고 있다. 미국이 이란의 발전 시설을 폭격한다면 이란 역시 주변 산유국들과 이스라엘을 상대로 강도 높은 미사일 공격을 감행할 것으로 전망된다.

이날 국제 유가 기준인 브렌트유 선물 가격은 23일 장중 배럴당 114달러까지 치솟았으며, 미국 서부텍사스산 원유(WTI) 선물 가격도 101달러까지 올랐다.

그동안 나름대로 선방해 온 것으로 평가받는 중국 증시는 이날 폭락을 면하지 못했다. 이란의 발전 시설까지 폭격한다면 전쟁의 장기화가 불가피해지며, 전쟁은 확전 양상으로 치닫게 된다. 전쟁 격화에 대한 패닉으로 이날 한국 증시와 일본 증시, 대만 증시도 폭락했다.

차이신(財信)증권은 "중동 정세 격화로 인해 중국 증시의 단기적인 투자 심리와 운영 리듬이 영향을 받고 있다"면서도 "증시의 중장기적인 긍정적 추세에 대한 신뢰감은 여전히 유효한 만큼 지나친 우려는 금물"이라고 판단했다.

[그래픽=퉁화순재경] 상하이종합지수 23일 추이

이날 특징주로는 태양광 장비 섹터가 강세를 이어갔다. 화민구펀(華民股份)이 상한가를 기록했고, 셰신지청(協鑫集成), 솽량제넝(雙良節能) 등이 높은 상승률을 기록했다.

올해 3월 현재까지 누적으로 중국의 중동 지역에 대한 태양광 장비 수출액이 전년 대비 470% 급증했다는 소식이 호재가 됐다. 또한 ESS(에너지 저장 장치) 수출액 역시 620% 증가했다. 또한 22일 베이징에서 개최된 중국 발전 포럼에서 참석자들이 에너지 안보를 강조하며 태양광에 대한 더욱 적극적인 투자를 촉구한 점 역시 관련 섹터의 상승을 견인했다.

휴머노이드 관련 주도 상승했다. 중다리더(中大力德)가 상한가를 기록했고, 워룽뎬취(卧龍電驅) 등이 높은 상승률을 기록했다.

중국의 대표적인 휴머노이드 업체인 유니트리가 상장 설명서를 발표한 점이 호재가 됐다. 둥팡(東方)증권은 "유니트리의 상장은 휴머노이드 산업 체인 발전의 확실성을 높이고 시장 신뢰를 강화하는 촉진제가 될 것"이라며 "유니트리를 포함한 중국의 로봇 산업의 경쟁력이 재평가받게 될 것"이라고 설명했다.

한편 이날 중국 인민은행 산하 외환 거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.9041위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.8898위안) 대비 0.0143위안 올린 것으로, 위안화 가치로는 0.21% 하락한 것이다.

ys1744@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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