BMW코리아, iX3 사전예약 사흘 만에 2000대 돌파

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW코리아는 차세대 순수 전기 SAV '더 뉴 BMW iX3'의 사전 예약이 개시 사흘 만에 2000대를 돌파했다고 23일 밝혔다. 이는 수입차 시장에서 이례적인 수준의 초기 반응으로, 신차에 대한 국내 소비자들의 높은 관심을 보여주는 지표로 평가된다.
한상윤 BMW코리아 대표는 "새로운 기술에 대한 수용도가 높은 한국 시장 특성과 iX3의 혁신성이 시너지를 낸 결과"라며 "향후 i3를 비롯한 노이어 클라쎄 기반 모델을 통해 차별화된 디지털 경험과 지속가능한 가치를 제공해 나가겠다"고 말했다.
더 뉴 BMW iX3는 BMW의 차세대 디자인 언어와 진화한 디지털 경험을 반영한 모델이다. 수직형 키드니 그릴과 트윈 헤드라이트를 적용해 미래지향적인 이미지를 강조했으며, 실내에는 'BMW 파노라믹 iDrive'를 양산 모델 최초로 탑재해 직관적인 조작 환경을 구현했다.
주행 성능 역시 크게 향상됐다. 4개의 '슈퍼브레인'을 통해 주행 역학과 인포테인먼트, 차체 기능을 통합 제어하며, '하트 오브 조이' 시스템이 가속과 조향, 제동을 유기적으로 관리해 주행 완성도를 높였다.
6세대 eDrive 기술과 800V 고전압 시스템을 적용해 WLTP 기준 최대 805km의 주행거리를 확보했으며, 400kW급 급속 충전 시 10분 만에 최대 372km 주행이 가능하다. 파워트레인은 듀얼 모터 기반의 50 xDrive 단일 트림으로, 최고출력 469마력과 최대토크 65.8kg·m를 발휘하며 정지 상태에서 시속 100km까지 4.9초 만에 도달한다.
chanw@newspim.com