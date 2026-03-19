BMW코리아, 노이어 클라쎄 첫 모델 iX3 공개…사전예약 돌입

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW코리아가 차세대 전기차 시대를 여는 신형 모델을 앞세워 국내 시장 공략에 나선다.

BMW코리아는 19일부터 차세대 순수 전기 SAV '더 뉴 BMW iX3'의 사전 예약을 시작한다고 밝혔다. iX3는 BMW의 미래 전기차 전략을 상징하는 '노이어 클라쎄(Neue Klasse)'의 첫 양산형 모델로, 디자인과 디지털 경험, 파워트레인 전반에서 대대적인 변화를 담은 것이 특징이다.

더 뉴 BMW iX3. [사진=BMW코리아]

외관은 BMW 고유의 디자인 언어를 현대적으로 재해석했다. 수직형 키드니 그릴과 더블 헤드라이트를 중심으로 간결하면서도 세련된 이미지를 구현했으며, 공기저항계수 0.24를 달성해 공력 성능도 끌어올렸다. 실내는 대형 파노라믹 선루프와 미니멀한 구성으로 개방감을 강화하고, 새롭게 설계된 스티어링 휠과 중앙 디스플레이를 통해 미래지향적 분위기를 강조했다.

특히 BMW 최초로 적용된 '파노라믹 iDrive'는 사용자 경험의 변화를 이끄는 핵심 요소다. 전면 유리에 정보를 투영하는 '파노라믹 비전'과 3D 헤드업 디스플레이를 결합해 운전자의 시야 흐름을 최소화하면서 직관적인 정보 전달이 가능하도록 했다. 스티어링 휠에는 필요한 기능만 표시되는 '샤이 테크'가 적용돼 디지털과 물리 조작의 균형도 높였다.

주행 성능 역시 대폭 진화했다. iX3에는 기존 대비 약 20배 향상된 연산 능력을 갖춘 4개의 '슈퍼브레인'이 탑재돼 주행 역학과 보조 시스템, 인포테인먼트를 통합 제어한다. 특히 '하트 오브 조이(Heart of Joy)' 시스템은 가속과 조향, 제동, 서스펜션을 유기적으로 제어해 전기차에서도 BMW 특유의 운전 재미를 구현한다.

파워트레인은 800V 기반의 6세대 eDrive 시스템이 처음 적용됐다. 이를 통해 WLTP 기준 최대 805km에 달하는 1회 충전 주행거리를 확보했으며, 400kW급 급속 충전 시 10분 만에 약 372km 주행이 가능하다. 양방향 충전 기능도 지원해 차량을 전력 공급원으로 활용할 수 있다.

iX3는 듀얼 모터 기반의 50 xDrive 단일 파워트레인으로 먼저 출시된다. 최고출력 469마력, 최대토크 65.8kg·m의 성능을 발휘하며 정지 상태에서 시속 100km까지 4.9초 만에 도달한다. 최고속도는 시속 210km에서 제한된다.

국내에는 M 스포츠와 M 스포츠 프로 두 가지 트림으로 출시될 예정이며, 가격은 각각 8690만원과 9190만원으로 책정됐다. 공식 출시는 올해 3분기로 예정돼 있다.

BMW코리아는 사전 예약 고객을 위한 혜택도 마련했다. 올해 말까지 출고 고객에게는 100만원 상당의 충전 카드를 제공하며, BMW 파이낸셜 서비스 이용 시 주요 부위를 3년간 보상하는 '뉴 풀케어 프로그램'을 추가 지원한다. 3월 내 사전 예약 고객에게는 별도의 론칭 이벤트와 우선 시승 기회도 제공할 예정이다.

사전 예약은 BMW 샵 온라인에서 진행되며, 서울 중구 'BMW 차징 허브 라운지'에서는 3월 20일부터 4월 26일까지 iX3를 미리 체험할 수 있는 프리뷰 이벤트도 운영된다.

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