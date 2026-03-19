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BMW코리아, 노이어 클라쎄 첫 모델 iX3 공개…사전예약 돌입

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW코리아가 차세대 전기차 시대를 여는 신형 모델을 앞세워 국내 시장 공략에 나선다.

BMW코리아는 19일부터 차세대 순수 전기 SAV '더 뉴 BMW iX3'의 사전 예약을 시작한다고 밝혔다. iX3는 BMW의 미래 전기차 전략을 상징하는 '노이어 클라쎄(Neue Klasse)'의 첫 양산형 모델로, 디자인과 디지털 경험, 파워트레인 전반에서 대대적인 변화를 담은 것이 특징이다.

더 뉴 BMW iX3. [사진=BMW코리아]

외관은 BMW 고유의 디자인 언어를 현대적으로 재해석했다. 수직형 키드니 그릴과 더블 헤드라이트를 중심으로 간결하면서도 세련된 이미지를 구현했으며, 공기저항계수 0.24를 달성해 공력 성능도 끌어올렸다. 실내는 대형 파노라믹 선루프와 미니멀한 구성으로 개방감을 강화하고, 새롭게 설계된 스티어링 휠과 중앙 디스플레이를 통해 미래지향적 분위기를 강조했다.

특히 BMW 최초로 적용된 '파노라믹 iDrive'는 사용자 경험의 변화를 이끄는 핵심 요소다. 전면 유리에 정보를 투영하는 '파노라믹 비전'과 3D 헤드업 디스플레이를 결합해 운전자의 시야 흐름을 최소화하면서 직관적인 정보 전달이 가능하도록 했다. 스티어링 휠에는 필요한 기능만 표시되는 '샤이 테크'가 적용돼 디지털과 물리 조작의 균형도 높였다.

주행 성능 역시 대폭 진화했다. iX3에는 기존 대비 약 20배 향상된 연산 능력을 갖춘 4개의 '슈퍼브레인'이 탑재돼 주행 역학과 보조 시스템, 인포테인먼트를 통합 제어한다. 특히 '하트 오브 조이(Heart of Joy)' 시스템은 가속과 조향, 제동, 서스펜션을 유기적으로 제어해 전기차에서도 BMW 특유의 운전 재미를 구현한다.

파워트레인은 800V 기반의 6세대 eDrive 시스템이 처음 적용됐다. 이를 통해 WLTP 기준 최대 805km에 달하는 1회 충전 주행거리를 확보했으며, 400kW급 급속 충전 시 10분 만에 약 372km 주행이 가능하다. 양방향 충전 기능도 지원해 차량을 전력 공급원으로 활용할 수 있다.

iX3는 듀얼 모터 기반의 50 xDrive 단일 파워트레인으로 먼저 출시된다. 최고출력 469마력, 최대토크 65.8kg·m의 성능을 발휘하며 정지 상태에서 시속 100km까지 4.9초 만에 도달한다. 최고속도는 시속 210km에서 제한된다.

국내에는 M 스포츠와 M 스포츠 프로 두 가지 트림으로 출시될 예정이며, 가격은 각각 8690만원과 9190만원으로 책정됐다. 공식 출시는 올해 3분기로 예정돼 있다.

BMW코리아는 사전 예약 고객을 위한 혜택도 마련했다. 올해 말까지 출고 고객에게는 100만원 상당의 충전 카드를 제공하며, BMW 파이낸셜 서비스 이용 시 주요 부위를 3년간 보상하는 '뉴 풀케어 프로그램'을 추가 지원한다. 3월 내 사전 예약 고객에게는 별도의 론칭 이벤트와 우선 시승 기회도 제공할 예정이다.

사전 예약은 BMW 샵 온라인에서 진행되며, 서울 중구 'BMW 차징 허브 라운지'에서는 3월 20일부터 4월 26일까지 iX3를 미리 체험할 수 있는 프리뷰 이벤트도 운영된다.

chanw@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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