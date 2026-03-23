민형배, 경쟁 후보 4인에 "예비경선 득표율 공개하자"

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선후보(현직 국회의원)가 경쟁 후보 4명 모두에게 예비경선 직후 유포된 '득표율 문자'와 관련해 공동 대응하자고 제안했다.
민 후보는 23일 보도자료를 내고 "전남광주 통합시장 선거라는 역사적 첫걸음이 시작부터 불순한 가짜뉴스에 오염되고 있다"며 "저를 포함한 5명의 후보가 합의해 당 선관위에 예비경선 득표율과 순위 전면 공개를 강력히 요청하자"고 주장했다.
그는 "이미 유포된 가짜뉴스가 시·도민의 눈과 귀를 가리고 공정한 판단을 방해해 민주주의의 핵심인 참정권을 심각하게 훼손했다"며 "상처 입은 주권을 복원할 유일한 방법은 정보의 투명한 공개"라고 강조했다.
이에 민 후보는 본경선에 함께 진출한 강기정·김영록·신정훈·주철현 후보(가나다 순)를 향해 "우리 다섯 후보가 합의해 당 선관위에 예비경선 득표율과 순위의 전면 공개를 강력히 요청하자"고 공식 제안했다.
민 후보는 "비공개 원칙이 오히려 가짜뉴스의 토양이 되어 시도민의 선택권을 위협하고 있다"며 "출처 불명의 '지라시'가 통합시장 경선의 주인 노릇을 하게 두어서는 안 된다"고 말했다. 이어 "이번 제안은 특정 후보의 유불리 문제가 아니라 가짜뉴스로 실추된 시장후보 경선의 신뢰를 바로 세우기 위한 것"이라고 동참을 촉구했다.
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